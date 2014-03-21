بالصور.. رئيس الاتحاد المصرى للشطرنج يوقع بروتوكول تعاون مع هولندا

فى زيارة هى الأولى لهولندا حقق رئيس اﻻتحاد المصرى للشطرنج دكتور هشام الجندى إنجازا تاريخيا بتوقيع بروتوكول تعاون رياضى فى مجال رياضة الشطرنج مع هولندا برعاية ودعم من السفير المصرى فى هولندا السفير طاهر فرحات، وبحضور رئيس اﻻتحاد الهولندى للشطرنج والدكتور محمد رمضان رئيس لجنة العلاقات الخارجية باﻻتحاد المصرى للشطرنج ورئيس مكتب التعاون والتنمية للشباب المصرى الأوروبى بالقاهرة التابع للاتحاد الأوروبى.

وقال الدكتور محمد رمضان فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" إن البروتوكول يدعم اتفاقيات التعاون الرياضى بين مصر وبلدان اﻻتحاد اﻷوروبى على ضوء اﻻتفاق التى تمت مؤخرا بين وزارة الرياضة المصرية ممثلة فى الوزير خالد عبد العزير، مع اﻻتحاد اﻷوروبى ممثلا فى سفير اليونان بالقاهرة كريس لازاريس، حيث تتولى اليونان حاليا رئاسة اﻻتحاد الأوروبى.

وأضاف رمضان المتواجد حاليا بهولندا أن هذه اﻻتفاقية تعد هى ثانى اﻻتفاقيات الرياضية للشطرنج المصرى بعد اﻻتفاق الذى تم الشهر الماضى مع اﻻتحاد اليونانى للشطرنج فى العاصمة أثينا.

وكشف رمضان أنه يتم تنظيم معسكر إعداد خارجى لمنتخب مصر للشطرنح فى هولندا فى النصف الثانى من شهر يوليو المقبل، قبل مشاركة المنتخب فى أولمبياد العالم للشطرنج فى مدينة ترومسو فى النرويج من 1 حتى 14 أغسطس القادم.