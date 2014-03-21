أخبار عاجلة

تغطية خاصة - مستشار العلاقات الخارجية للرئيس ترامب: أهم من عودة المساعدات هو التنسيق الإستراتيجي -
الأزهر يدين تفجير "سان بطرسبرج".. ويطالب بـ"استراتيجية عالمية لمواجهة الإرهاب" -
مصدر أمني يكشف سبب اختطاف "شيخ الفواخرية" في سيناء -
"النواب الليبي" يقرر العودة إلى الحوار السياسي ويضع 7 مبادئ -
الحصيلة النهائية لـ"تفجير بطرسبورج": سقوط 10 قتلى و37 مصابا -
محافظ الإسكندرية: بدء تطوير قلعة قايتباي ومقابر كوم الشقافة -
صور| صانع أختام يدوية: «هربت من البطالة.. والزباين كتير» -
فيديو| السيسي لـ«ترامب»: معجب بشدة بشخصيتك «المتفردة» -
فيديو| ترامب: السيسي «حليفي وصديقي» -
«اقتصادية البرلمان» تصوت على مواد قانون الاستثمار المؤجلة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

بالصور.. رئيس الاتحاد المصرى للشطرنج يوقع بروتوكول تعاون مع هولندا

Google+ Print

فى زيارة هى الأولى لهولندا حقق رئيس اﻻتحاد المصرى للشطرنج دكتور هشام الجندى إنجازا تاريخيا بتوقيع بروتوكول تعاون رياضى فى مجال الشطرنج مع هولندا برعاية ودعم من السفير المصرى فى هولندا السفير طاهر فرحات، وبحضور رئيس اﻻتحاد الهولندى للشطرنج والدكتور محمد رمضان رئيس لجنة العلاقات الخارجية باﻻتحاد المصرى للشطرنج ورئيس مكتب التعاون والتنمية للشباب المصرى الأوروبى بالقاهرة التابع للاتحاد الأوروبى.

وقال الدكتور محمد رمضان فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" إن البروتوكول يدعم اتفاقيات التعاون الرياضى بين وبلدان اﻻتحاد اﻷوروبى على ضوء اﻻتفاق التى تمت مؤخرا بين وزارة الرياضة المصرية ممثلة فى الوزير خالد عبد العزير، مع اﻻتحاد اﻷوروبى ممثلا فى سفير اليونان بالقاهرة كريس لازاريس، حيث تتولى اليونان حاليا رئاسة اﻻتحاد الأوروبى.

وأضاف رمضان المتواجد حاليا بهولندا أن هذه اﻻتفاقية تعد هى ثانى اﻻتفاقيات الرياضية للشطرنج المصرى بعد اﻻتفاق الذى تم الشهر الماضى مع اﻻتحاد اليونانى للشطرنج فى العاصمة أثينا.

وكشف رمضان أنه يتم تنظيم معسكر إعداد خارجى لمنتخب مصر للشطرنح فى هولندا فى النصف الثانى من شهر يوليو المقبل، قبل مشاركة فى أولمبياد العالم للشطرنج فى مدينة ترومسو فى النرويج من 1 حتى 14 أغسطس القادم.

1.jpg

G532bc432db7a6.jpg

G532bc4335ff1f.jpg

G532bc433b5a3f.jpg

G532bc433e5fa9.jpg

stripnews2013.png

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
طلب إحاطة إلى وزير النقل بشأن انسحاب خطوط ملاحية عملاقة من مصر

طلب إحاطة إلى وزير النقل بشأن انسحاب خطوط ملاحية عملاقة من مصر

نائب رئيس البنك الدولي: نسبة البطالة في مصر 33%

نائب رئيس البنك الدولي: نسبة البطالة في مصر 33%

تنظيم معرض لـ«مهندسي ديكور مصر» لأول مرة.. والمنتجات ليست للبيع

تنظيم معرض لـ«مهندسي ديكور مصر» لأول مرة.. والمنتجات ليست للبيع

السيسي لـ«ترامب»: «أنا ومصر بجانبك للقضاء على الإرهاب»

السيسي لـ«ترامب»: «أنا ومصر بجانبك للقضاء على الإرهاب»