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الأزهر الشريف يعلن عن وظائف جديدة فى "المركز الإعلامى"

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الأزهر الشريف يعلن عن وظائف جديدة فى "المركز الإعلامى" الأزهر الشريف يعلن عن وظائف جديدة فى "المركز الإعلامى"

أعلن الأزهر الشريف عن حاجته لشغل وظائف بالمركز الإعلامى التابع له، من العاملين بالأزهر الشريف أو من خارجه وهى كالتالى: عدد (3) محرر إعلامى (صياغة وتحرير التقارير الإعلامية)، على أن تتوافر فى المتقدم للوظيفة الشروط التالية: الحصول على مؤهل عال، ويفضل فى مجال الإعلام، والتحرير والإخراج الصحفى، والإجادة التامة للغة العربية والإلمام بكافة قواعد اللغة، والقدرة الفائقة على صياغة وتحرير الأخبار والتقارير .

كما يشترط الخبرة فى المعالجة الإعلامية وتحليل المضمون، والإلمام بكافة الأشكال والقوالب الإعلامية، وشروطها الفنية، وأن يكون على درجة عالية من الثقافة، والمتابعة لكل ما تصدره وسائل الإعلام.

وأعلنت المشيخة عن حاجتها لعدد (3) راصد إعلامى (صحف وبرامج تليفزيونية ومواقع إنترنت)، على أن تتوافر فى المتقدم للوظيفة الشروط التالية: الحصول على مؤهل عال (إعلام - وعلوم سياسية - قسم إحصاء. ولا يزيد العمر عن 35 عاما، والقدرة على تحمل ضغوط العمل، ومواصلة العمل لفترات طويلة، والقدرة على المتابعة الدورية لكافة وسائل الإعلام، ويكون على درجة عالية من الثقافة العامة، والإلمام بكافة الأحداث الجارية، وإجادة التعامل مع البرامج الإحصائية لكتابة تقارير موثوق بها رقميًا.

كما أعلنت عن حاجتها لعدد (3) Graphic Designer: على أن تتوافر فى المتقدم للوظيفة الشروط التالية: الحصول على مؤهل عال، ويفضل فى مجال الإعلان والدعاية والجرافيك، وخبرة فى مجال الإعلانات والتصاميم لا تقل عن 3 سنوات، والقدرة على الابتكار والإبداع، وإجادة التعامل مع برامج الجرافيك المختلفة.

وأوضحت المشيخة عن حاجتها لـ(مصور تليفزيونى – مسئول معالجة الصور والفيديوهات – مونتير – مهندس صوت): على أن تتوافر فى المتقدم للوظيفة الشروط التالية: الحصول على مؤهل عال، ويفضل فى مجال الإذاعة والتليفزيون، خبرة سابقة فى مجال (Media) لا تقل عن 3 سنوات.

والخبرة فى مجال التصوير الفوتوغرافى والتليفزيونى، والإلمام بمهارات التصوير الاحترافى والتسجيل الصوتى، والخبرة فى مجال المونتاج، والخبرة فى معالجة الصور والفيديوهات ودمجها بالصوت، وإجادة التعامل مع برامج الصوت، خاصة خلال التصوير الخارجى.

وعدد (2) Social Media Specialist
>على أن تتوافر فى المتقدم للوظيفة الشروط التالية:
>• الحصول على مؤهل عال مناسب.
>• الخبرة فى مجال تصميم مواقع الإنترنت لا تقل عن 3 سنوات.
>• الإجادة التامة لمهارات التعامل مع أجهزة الكمبيوتر المتعلقة بتصميم مواقع الإنترنت.
>• الإلمام بطبيعة مواقع التواصل الاجتماعى.
>• القدرة على المتابعة اللحظية والآنية فى تحديث الموقع الإلكترونى ومواقع التواصل الاجتماعى.

وأعلنت عن الحاجة لـعدد (5) Public Relations Specialist: على أن تتوافر فى المتقدم للوظيفة الشروط التالية: الحصول على مؤهل عال مناسب، ولا يزيد العمر عن 35 عاماً، والإلمام بكافة مهارات الاتصال الشخصى، والخبرة فى مجال تنظيم الأحداث المختلفة، وإجادة مهارات الكمبيوتر المختلفة (كتابة، إعداد وتصميم العروض التقديمية)، والإلمام بكافة قواعد البروتوكول والإتيكيت، والإجادة التامة للغة العربية تحدثاً وكتابةً، وكذلك إجادة اللغة الإنجليزية، والإلمام بأساليب الترويج والتسويق الاجتماعى.

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