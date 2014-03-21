أخبار عاجلة

تغطية خاصة - مستشار العلاقات الخارجية للرئيس ترامب: أهم من عودة المساعدات هو التنسيق الإستراتيجي -
الأزهر يدين تفجير "سان بطرسبرج".. ويطالب بـ"استراتيجية عالمية لمواجهة الإرهاب" -
مصدر أمني يكشف سبب اختطاف "شيخ الفواخرية" في سيناء -
"النواب الليبي" يقرر العودة إلى الحوار السياسي ويضع 7 مبادئ -
الحصيلة النهائية لـ"تفجير بطرسبورج": سقوط 10 قتلى و37 مصابا -
محافظ الإسكندرية: بدء تطوير قلعة قايتباي ومقابر كوم الشقافة -
صور| صانع أختام يدوية: «هربت من البطالة.. والزباين كتير» -
فيديو| السيسي لـ«ترامب»: معجب بشدة بشخصيتك «المتفردة» -
فيديو| ترامب: السيسي «حليفي وصديقي» -
«اقتصادية البرلمان» تصوت على مواد قانون الاستثمار المؤجلة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

اليوم.. منابر المساجد تتحدث عن "ترتيب الأولويات وأثره فى الحياة "

Google+ Print
اليوم.. منابر المساجد تتحدث عن "ترتيب الأولويات وأثره فى الحياة " اليوم.. منابر المساجد تتحدث عن "ترتيب الأولويات وأثره فى الحياة "

تتناول خطبة وزارة اﻷوقاف الموحدة فى جميع مساجد ، التى باتت تتبع وزارة اﻷوقاف "ترتيب اﻷولويات وأثره فى حياة اﻷفراد والمجتمعات"، على أن تتضمن العديد من العناصر منها: "اﻹسلام يراعى ترتيب الأولويات، وأهمية ترتيب اﻷولويات على مستوى الفرد والمجتمع، مع اﻹشارة إلى أولويات يفتقدها المجتمع المصرى، وأثر ترتيب اﻷولويات فى تقدم اﻷمم والمجتمعات".

وتتوقف الصلاة بمسجدى الفتح برمسيس ورابعة العدوية بميدان رابعة، بسبب استمرار أعمال الصيانة بها.

وفى سياق آخر، تنتشر 3 قوافل دعوية للأزهر واﻷوقاف لدى مباشرتها عملها فى نشر الوسطية، اليوم الجمعة، بمناطق حلايب وشلاتين وجنوب سيناء والقليوبية، حيث ينتشر العلماء وسط التجمعات السكانية للحديث عن اﻷولويات الوطنية من باب فقه الأولويات، بناءً على خطة دعوية وتنسيق متبادل برعاية الدكتور أحمد الطيب، الإمام اﻷكبر شيخ اﻷزهر، والدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف.

smsinnerpage.jpg

stripnews2013.png

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
طلب إحاطة إلى وزير النقل بشأن انسحاب خطوط ملاحية عملاقة من مصر

طلب إحاطة إلى وزير النقل بشأن انسحاب خطوط ملاحية عملاقة من مصر

نائب رئيس البنك الدولي: نسبة البطالة في مصر 33%

نائب رئيس البنك الدولي: نسبة البطالة في مصر 33%

تنظيم معرض لـ«مهندسي ديكور مصر» لأول مرة.. والمنتجات ليست للبيع

تنظيم معرض لـ«مهندسي ديكور مصر» لأول مرة.. والمنتجات ليست للبيع

السيسي لـ«ترامب»: «أنا ومصر بجانبك للقضاء على الإرهاب»

السيسي لـ«ترامب»: «أنا ومصر بجانبك للقضاء على الإرهاب»