اليوم.. منابر المساجد تتحدث عن "ترتيب الأولويات وأثره فى الحياة "

تتناول خطبة وزارة اﻷوقاف الموحدة فى جميع مساجد مصر، التى باتت تتبع وزارة اﻷوقاف "ترتيب اﻷولويات وأثره فى حياة اﻷفراد والمجتمعات"، على أن تتضمن العديد من العناصر منها: "اﻹسلام يراعى ترتيب الأولويات، وأهمية ترتيب اﻷولويات على مستوى الفرد والمجتمع، مع اﻹشارة إلى أولويات يفتقدها المجتمع المصرى، وأثر ترتيب اﻷولويات فى تقدم اﻷمم والمجتمعات".

وتتوقف الصلاة بمسجدى الفتح برمسيس ورابعة العدوية بميدان رابعة، بسبب استمرار أعمال الصيانة بها.

وفى سياق آخر، تنتشر 3 قوافل دعوية للأزهر واﻷوقاف لدى مباشرتها عملها فى نشر الوسطية، اليوم الجمعة، بمناطق حلايب وشلاتين وجنوب سيناء والقليوبية، حيث ينتشر العلماء وسط التجمعات السكانية للحديث عن اﻷولويات الوطنية من باب فقه الأولويات، بناءً على خطة دعوية وتنسيق متبادل برعاية الدكتور أحمد الطيب، الإمام اﻷكبر شيخ اﻷزهر، والدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف.