الأهلي يبحث عن العنصر المفقود أمام العشري

في مباراتي الإنتاج الحربي، ثم الداخلية كان الأهلي موفقا في تهديد مرمى خصومه بالعديد من الفرص الخطرة.. لكن عابه أمر واحد هو الذي يهدده في كل مبارياته وأحدثها عصر الجمعة ضد أهلي بني غازي الليبي في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال إفريقيا.

هذا الأمر هو كيفية الدفاع أثناء الاندفاع الهجومي.

الأهلي تلقى هدفا من الإنتاج الحربي بسبب إخفاقه في الدفاع أثناء الاندفاع للأمام.. ونجح الهجوم الأحمر في تحويل التأخر إلى فوز.

وضد الداخلية، هدد الأهلي مرمى مضيفه بأكثر من 10 فرص منها الخطر للغاية، ثم خسر بسبب مرتدة وحيدة لم يُحسن حسام عاشور ارتكاز الفريق الأحمر في التعامل معها.

صنع الأهلي ديناميكية هجومية ناجحة بفضل نشاط موسى يدان مع تحركات عمرو جمال وسرعة السيد حمدي، سواء هو أو محمد ناجي "جدو".

لكن لازال الفريق الأحمر مفتقدا لإجادة الشق الدفاعي وهو يتقدم بكل خطوطه من اليمين عن طريق أحمد فتحي ويسارا سيد معوض.

كذلك يفتقد محمد يوسف المدير الفني للأهلي في المباراة وجود شريف عبد الفضيل بسبب الإصابة.

وعبد الفضيل يمنح الأهلي تنوعا خططيا حين يكون موجودا لقدرته على المشاركة كقلب دفاع أو كظهير أيمن مانحا أحمد فتحي الفرصة للعب كمتوسط ميدان أيضا.

ويواجه الأهلي تحديا كبيرا في تونس وهو يواجه أهلي بني غازي، كون الفريق الليبي يدربه المصري طارق العشري.

ويقود هجوم أهلي بني غازي، المصري المنتقل للفريق الليبي قادما من الزمالك أحمد عيد عبد الملك.

ويدعم الفريق اللييبي 2500 مشجعا، بينما يساند الأهلي المصري 95 حاضرا في مدرجات الملعب بتونس.

وتقام المباراة في تونس لأسباب أمنية في ليبيا.