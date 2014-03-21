الاحتمالات الأفضل والأسوأ في حسابات قرعة دوري أبطال أوروبا

ما هي الاحتمالات الأفضل والأسوأ للأندية المشاركة في فعاليات سحب قرعة دور الثمانية من دوري أبطال أوروبا؟ FilGoal.com يقدم تقريرا يحمل بعض المعلومات التي قد تساعد في إجابة السؤال.

الأندية الموجودة في دور الثمانية تضم باريس سان جيرمان من فرنسا، بايرن ميونيخ وبروسيا دورتموند ثنائي ألمانيا، مع الثلاثي الإسباني ومانشستر يونايتد وتشيلسي من إنجلترا.

والقرعة ستكون مفتوحة، أي أن كل الخيارات محتملة.. يمكن لفريقين من البلد نفسه أن يتصادمان مثل ريال مدريد وبرشلونة.

وموقع فورزا فوتبول أبرز تقريرا عن حظوظ الأندية الإسبانية المشاركة في دور الثمانية من البطولة، وهم برشلونة وريال مدريد وأتليتكو.

أتليتكو مدريد

الخيار الأفضل.. بروسيا دورتموند

سيكون هذا هو الاحتمال الأفضل لأتليتكو لأن الثنائي متساوي في القوة والقدرات.. كل منهما يملك هدافا رائعا في روبرت ليفاندوفسكي ودييجو كوستأ.

ليس ذلك فحسب، بل وليفاندوفسكي يغيب عن ذهاب دور الثمانية من أبطال أوروبا بسبب الإيقاف.

الخيار الأسوأ.. تشيلسي

ليس فقط لأنه ناد قوي.. بل ولأن تشيلسي حين أعار حارسه البلجيكي الشاب ثيبوت كورتوا نص على ألا يلعب ضد البلوز في أي بطولة.

بمعنى أن أتليتكو لو واجه تشيلسي سيدخل المباراتين محروما من أحد أهم عناصر نجاحه، حارس مرماه.

برشلونة

الخيار الأفضل.. مانشستر يونايتد

يونايتد فاشل في استرجاع الكرة من الخصم.. وبرشلونة متخصص في الاحتفاظ بها.

يونايتد يعاني في قلب دفاعه.. وبرشلونة يملك ليونيل ميسي.

الخيار الأسوأ.. باريس سان جيرمان

سان جيرمان متفوق في الدوري الفرنسي بمسافة تجعله يحضر نفسه جيدا لدوري الأبطال بلا ضغوط.

وبالنظر إلى أن برشلونة يعاني هذا الموسم من مستوى ثنائي قلب دفاعه، يمكن القول إن مواجهة إديسون كافاني مع زلاتان إبراهيموفيتش ستكون بمثابة العقاب.

ريال مدريد

الخيار الأفضل.. باريس سان جيرمان

ربما الأسوأ لبرشلونة، لكنه الخيار الأنسب لريال مدريد.

ضد أتليتكو مدريد سيعاني الميرنجي من العنف المفرط الذي كان سمة مباريات الفريقين هذا الموسم.

باقي الأندية قوية، ودورتموند أذاق الفريق الملكي المرار في الموسم الماضي.

لكن أمام سان جيرمان سيملك ريال مدريد ميزتين، الأولى هي وجود كارلو أنشيلوتي الرجل الذي بدأ مشروع تطوير الفريق الفرنسي والآن يدرب الميرنجي.

والميزة الثانية أن أضعف نقاط سان جيرمان هي ظهيري الجنب ماكسويل وفان دير فيل، وأقوى نقاط قوة ريال هي الجناحين بوجود جاريث بيل وأنخل دي ماريا وبمعاونة كريستيانو رونالدو ومارسيللو.

الخيار الأسوأ.. بايرن ميونيخ

بايرن هو الخيار الأسوأ لأي فريق على أي حال.