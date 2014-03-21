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«صباحي»: سأمارس معارضة حقيقية ضد «الرئيس السيسي»

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قال حمدين صباحي، مؤسس التيار الشعبي، والمرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية، إنه لن يوقع أحد قرار تعيينه بمنصب حال عدم فوزه برئاسة الجمهورية، وإنه سيمارس معارضة حقيقية حال فوز المشير عبد الفتاح ، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، برئاسة الجمهورية.

وأضاف «صباحي»، في حواره لبرنامج «ممكن» على قناة «سي بي سي»، فجر الجمعة، أنه «سنحاسب المشير السيسي محاسبة عدالة ونزيهة حال فوزه بالرئاسة، وسنُعين أي حاكم لا يكرر أخطاء نظامى مبارك والإخوان ويحقق العدالة الناجزة».

وتابع: «لن نسمح للرئيس المقبل بالفشل، والمعارضة القوية مطلوبة لنجاح أي رئيس»، مؤكدًا أنه «لا توجد موانع صحية لدي تعوق ترشحي للرئاسة، والمسؤولية تحتم رئيس قادر على القيادة السياسية».

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