الزراعة: استيراد 52 ألف رأس ماشية و158 ألف طن لحوم الشهرين الماضيين

كشف تقرير الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة، عن استيراد 31839 رأسًا من الجمال الحية من جيبوتى والسودان، فضلا عن استيراد 20321 رأسًا من العجول الحية معدة للذبيح الفورى من دولة السودان وإثيوبيا وأورجواى والبرازيل خلال شهرى يناير وفبراير الماضيين، وذلك لتكون اللحوم فى متناول الجميع وبأسعار مناسبة ومن مصادر آمنة وخالية من أى مسببات مرضية تنطبق عليها جميع الاشتراطات البيطرية.

وقال تقرير "الهيئة" إنه تم أيضا استيراد 11 ألف طن من الدواجن المجمدة من البرازيل، و57 ألف طن من الأسماك من فيتنام والنرويج وإندونيسيا و30 ألف طن من الألبان من هولندا وألمانيا وأمريكا وكندا.

وأوضح تقرير الهيئة، أنه تم استيراد 22 ألف طن من اللحوم البقرية المشفاة المجمدة خلال شهرى يناير وفبراير و16ألف طن من اللحوم الجاموسى المشفاة المجمدة، وكذلك ما يقرب من 21 ألف طن من الكبدة والكلاوى والقلوب المجمدة، بالإضافة إلى استيراد 790 طنا من لحوم الضأن المجمدة و246 طنا من لحم البتلو المجمد، وذلك من دول العالم المختلفة مثل البرازيل، ونيوزيلندا، وأمريكا، وإستراليا، والهند، وكندا والسودان.

وقال التقرير إن الكميات المستوردة من اللحوم الحمراء والبيضاء هى لسد الفجوة الغذائية، التى يركز عليها الدكتور أيمن فريد أبو حديد وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، كأحد المحاور لسد الفجوة فى نصيب الفرد من البروتين الحيوانى، مؤكدا أن "الهيئة" تقوم بالموافقة على استيراد العجول الحية للذبح الفورى أو اللحوم المجمدة من الدول التى يسمح موقفها الوبائى وتكون خالية من الأمراض الوبائية والمعدية.

وأشار التقرير إلى أن جميع الشحنات المستوردة، تنطبق عليها كافة الشروط الصحية البيطرية المنظمة طبقا لتعليمات المنظمة العالمية للصحة الحيوانية بباريس والمنظمات المعنية بالتجارة فى مجال الثروة الحيوانية وكذلك شروط الهيئة العامة للخدمات البيطرية، ومن مجازر تم معاينتها من قبل اللجان الفنية البيطرية المصرية.