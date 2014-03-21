ننشر إجراءات انتخابات "القومى للبحوث" واستمارة الترشح

حصل "اليوم السابع"، على الإجراءات الخاصة بانتخابات المركز القومى للبحوث، التى تم تحديدها من قبل المجلس الأعلى للمراكز والمعاهد والهيئات البحثية، وكذلك استمارة الترشح للمجمع الانتخابى، المقرر أن يختار رئيس المركز للأربع سنوات المقبلة.

وتشير المستندات إلى فتح باب الترشح للمجمع الانتخابى أيام 23 و24 و25 مارس الجارى، وأن يقوم المرشح للمجمع بملأ استمارة الترشح التى يقضى ألا يكون صدر ضده حكم جنائى أو تأديبى، ويوم 27 من الشهر نفسه لإعلان أسماء المرشحين للمجمع، وإجراء انتخابات المجمع يوم 31 مارس وحتى 3 أبريل القادم، وإعلان النتيجة النهائية يوم 6 مارس. وأن تجرى انتخابات رئيس المركز يوم 13 أبريل، والإعادة يوم 14 من الشهر نفسه.