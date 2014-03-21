ترقية عبدالله الحارثي لرتبة مقدم

قلد نائب مدير عام المديرية العامة للجوازات اللواء عبدالرحمن الطويرقي بمكتبه ظهر أمس، رئيس شعبة التحقيق بإدارة الوافدين بالمديرية العامة للجوازات بمنطقة مكة المكرمة "المقدم" عبدالله بن ردة الحارثي – رتبته الجديدة "مقدم" بعد صدور الموافقة بالأمر الكريم على ذلك مؤخراً، وتمت الترقية بحضور مدير إدارة الجوازات بمنطقة مكة المكرمة اللواء حسين بن يحيى الحارثي.

المقدم عبدالله بن ردة الحارثي ثمن هذه الثقة من ولاة الأمر – حفظهم الله – مؤكداً أن هذه الترقية سوف تكون حافزاً له لبذل المزيد من العطاء لخدمة الدين والوطن. معرباً عن شكره وتقديره للقيادات الأمنية بالمديرية العامة للجوازات بتقليده هذه الرتبة.. ألف مبروك.