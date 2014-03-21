د. التميمي افتتح ندوة التغذية العلاجية في مستشفى الملك سعود

افتتح المشرف العام على مدينة الملك سعود الطبية الدكتور صالح بن عبدالله التميمي ندوة التغذية العلاجية تحت عنوان (أحدث التدخلات الغذائية العلاجية للأمراض) والتي نضمتها إدارة التغذية بالمدينة على مدى يومين.

وتحدث فيها 16 متخصصا في مجال التغذية العلاجية حيث تم استعراض آخر الدراسات والإحصائيات والعديد من المواضيع المهمة هذا ما أكده مدير إدارة التغذية الأستاذ محمد بن سليمان الأحمد وأضاف بأنه تم بحث كل ما هو جديد في مجال التغذية العلاجية حيث استعراضت بعض الدراسات مثل مضاعفات التغذية الأنبوبية وجراحات المعدة والسمنة وتغذية الأطفال.

من جانب آخر أوضح المشرف العام على مدينة الملك سعود الطبية الدكتور صالح بن عبدالله التميمي، بأن أهمية هذه الندوة تأتي لمواجهة التحديات الصحية التي من أسبابها التغذية الخاطئة أو سوء التغذية حيث أن التغذية جزء مهم وأساسي في علاج المرضى وبجهود أخصائي التغذية العلاجية نستطيع اكتشاف الكثير من الأغذية العلاجية المناسبة للمرضى، خاصة وأن أخصائي التغذية العلاجية جزء لا يتجزأ من عمل أي فريق طبي للمرضى، كما أن نصائحه تجد القبول لدى المرضى. كما أشار مساعد المشرف العام للشؤون العلاجية الدكتور طارق الخويطر بأهمية مثل هذه الندوات الغذائية العلاجية المتخصصة والتي أصبحت تدخل في تشخيص حالة كل مريض.