مديرية الدفاع المدني بمنطقة الرياض تدعو للأخذ بأسباب السلامة

أهابت مديرية الدفاع المدني بمنطقة الرياض بالمواطنين والمقيمين إلى الأخذ بأسباب السلامة أثناء الاستمتاع بإجازة الربيع التي تستغل لارتياد المتنزهات العامة والمدن الترفيهية والرحلات البرية، وكذلك السفر داعيةً إلى التقيد بوسائل وتعليمات السلامة.

وأكّدت المديرية أهمية إبلاغ الأهل بالاتجاه المقصود الذهاب إليه أثناء القيام بالرحلات البرية، واختيار المكان المناسب بعيداً عن المخاطر والمستنقعات وتجمعات المياة وعدم السباحة فيها نظرا لما تشكله من خطر كبير لاحتوائها على الطين والحشائش والطمي كذلك تصب الخيام بعيداً عن الأودية والشعاب والمناطق المنخفضة والابتعاد عن الأماكن المحظورة وشبكات الكهرباء، وإشعال النار بعيداً عن الخيام ومراعاة اتجاه الرياح وعدم نقل موقد الحطب إلى الخيمة إلا بعد أن يتجمّر، وتهوية الخيمة للوقاية من الاختناق بغاز أول أكسيد

الكربون، بالإضافة إلى التأكد من إطفاء النار قبل النوم وتوفير طفاية حريق مناسبة داخل الخيمة. وشددت على أهمية التقيد بوسائل السلامة والأخذ بالأسباب للوقاية من المخاطر في المنازل بتجنب التحميل الزائد للوصلات الكهربائية وعدم ترك الأجهزة الإكترونية وألعاب الفيديو موصلة بالكهرباء بشكل مستمر وخاصة أثناء النوم. وحثت مديرية الدفاع المدني بمنطقة الرياض على إرشادات السلامة في المدن الترفيهية والموضحة بكل لعبة والتقيد بإرشادات المشغلين للإلعاب لسلامة أبنائهم.

صرح بذلك الرائد محمد الحمادي الناطق الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة الرياض داعيا إلى ضرورة فصل الكهرباء عن الإجهزة غير الضرورية بالمنزل عند السفر والحرص على معرفة مخارج الطوارئ في مكان الإقامة وأرقام الاتصال في الحالة الطارئة والابتعاد عن الأماكن المزدحمة لسلامتهم متمنيا للجميع السلامة وقضاء إجازة سعيدة.