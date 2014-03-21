طلاب متوسطة طيبة يزورون مركز الكلى بمستشفى الرس

الرس - سليمان الخليفة

قام صباح أمس طلاب من متوسطة طيبة في محافظة الرس يرافقهم المرشد الطلابي الأستاذ عبدالعزيز الخليفة بزيارة مركز الشيخ صالح مطلق الحناكي لغسيل الكلى داخل مستشفى الرس حيث كان في استقبال الوفد الطلابي أخصائي الكلى الدكتور خالد حسن ومسؤول العلاقات العامة يحي الدهلاوي حيث قام الوفد بالسلام على المرضى مقرونا بالدعاء لهم بالشفاء بعدها قام الدكتور خالد بشرح مفصل لطريقة غسيل الكلى وطرق الوقاية منها كما وجه الطلاب الى نصائح مهمة منها الابتعاد عن المشروبات الغازية التي تؤثر على وظائف الكلى والاهتمام بالمشروبات الطبيعية.