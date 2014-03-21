جابر نصار يتهم الشرطة بالتخاذل في مواجهة عنف الإخوان

قال الدكتور جابر نصار، رئيس جامعة القاهرة، إن الأمن الجامعي بتشكيله القديم لا يستطيع السيطرة على عنف الجامعات، مطالبًا بإستراتيجية جديدة لتأمين الجامعات، مؤكدًا أن الجامعة ليس لها علاقة بالخلاف السياسية التي تدور بين الأحزاب والحركات.

وأضاف «نصار»، خلال حواره مع الإعلامية ليليان داود ، مقدمة برنامج الصورة الكاملة على فضائية «أون تي في»، أمس الخميس ، أن الدولة تتصدى لموروث فكرى مر عليه أكثر من نصف قرن تنتهجه جماعة إرهابية، متهمًا الشرطة بالتخاذل لأنها لم تستطع الدخول إلى الحرم الجامعى بعد استدعائها.

وكشف «نصار»، أن هناك لغزا في الأحداث التي وقعت داخل كليتي حقوق القاهرة والهندسة أول أمس، مشيرًا إلى أن إدارة الجامعة تنتظر نتائج تحقيقات النيابة والمعمل الجنائي.

وأشار إلى أن استخدام العنف هو السبب في وقوع أعمال شغب، لافتًا إلى أن العنف الجامعى لا ينفصل عن المجتمع والطلاب يجدون في الحرم الجامعي الملاذ الآمن لارتكاب أعمال العنف.