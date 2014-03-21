وزير الداخليـة يرعى تخريج 3873 متدرباً أمنياً

رعى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية ، مساء امس، حفل تخريج دفعة جديدة من الدورات التأهيلية البالغ عددهم (3873) متدرباً في 21 تخصصاً أمنياً بعد أن أتموا برامج التدريب المشتملة على كافة الجوانب المعرفية والمهارية ، وذلك بمدينة تدريب الأمن العام بمنطقة الرياض.

وكان في استقبال سموه لدى وصوله مقر الحفل مدير الأمن العام اللواء عثمان بن ناصر المحرج، ومساعد مدير الأمن العام لشؤون التدريب اللواء علي بن سعيد الغامدي، وقائد مدينة تدريب الأمن العام بمنطقة الرياض العقيد محمد بن إبراهيم الربيق، وأركانات مدينة التدريب.

وفور وصول سمو وزير الداخلية عزف السلام الملكي, ثم استعرض سموه حرس الشرف. بعدها كرم سمو وزير الداخلية الطلاب المتفوقين في عدد من التخصصات , ثم استقل سموه عربة مكشوفة وقام بجولة على طابور العرض العسكري.

عقب ذلك بدئ الحفل الخطابي الذي ألقى فيه مدير الأمن العام كلمة، قدم فيها باسمه واسم منسوبي الأمن العام ومدينة التدريب، شكره الخاص لسمو الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز، على رعايته للحفل، ووقوف سموه مع رجال الأمن في كل الحالات وتطوير قطاع الأمن العام. وقال " إن الأمن في أي مجتمع وفي أي دولة هو أساس الحياة ، وهو أساس البناء وهو أساس الحضارة وهو أساس التطور والتقدم ، ولا يمكن أن يتحقق الرخاء بدون الأمن، ولا يمكن أن تستقيم حياة أي مجتمع من غير الأمن ، وهذه حقيقة راسخة منذ أمد التاريخ إلى يومنا هذا، وهذا ما جاء به ديننا الحنيف وما حمله لنا دستورنا العظيم".

وأضاف اللواء المحرج " في هذا المساء يتشرف الأمن العام وكافة منسوبيه بحضوركم لوضع لبنة جديدة في بناء أمن هذا الوطن، ليزف سموكم الكريم 3873 متخرجاً من أبنائكم إلى قطاعات الأمن العام المختلفة يمثلون العديد من التخصصات الأمنية الميدانية والفنية والإدارية والجنائية، حاملين مسؤولية أمانة الدين وأمن الوطن ، رجالاً عاهدوا الله على كتابه الكريم ثم عاهدوا سموكم بأن يكونوا خير عون لأمن هذا الوطن الغالي وأمن كل من يقيم على ترابه الطاهر ، رجالاً عاهدوا الله على الإخلاص في المسؤولية الأمنية القادمة إن شاء الله وفاء لكل ما وجدوه من رعاية ومن دعم حتى تخرجهم عهداً وحباً ووفاءً وولاءً صادقاً لقيادتنا الحكيمة كما كان عليه آباؤهم وأجدادهم". وفي فقرة لاحقة أعلنت النتيجة النهائية للدورات ، بعدها شاهد سمو الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز والحضور طابور العرض العسكري، وتشكيل صقر العروبة والفصيل الصامت ثم أدى الخريجون نشيد المدينة ، تلاه قسم الولاء والطاعة .

وقد شاهد سمو وزير الداخلية والحضور خلال الحفل عدداً من الفرضيات الأمنية التي طبقها الخريجون وتعد ترجمة علمية لما تلقوه من تطبيقات ومهارات متنوعة خلال مدة دوراتهم ، حيث أدوا فرضية المطاردة والاقتحام وفن التعايش، التي توضح قدرتهم الفائقة في تطبيق مهارة القبض والتفتيش واستخدام السواتر والإخفاء والتمويه ثم شاهد سموه والحضور فرضية الاستيقاف، التي تدل على قدرة الخريجين وتمكنهم من المهارة الفائقة والقدرة على التحكم بالدوريات التي يستخدمونها أثناء مباشرتهم لمهامهم، ثم فرضية الرماية حيث طبق الخريجون عدداً من مهارات الرماية المتنوعة، وتطبيق مهارات الدفاع عن النفس.

بعدها كرّم صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز عدداً من منسوبي مدينة تدريب الأمن العام المتميزين وهم العقيد محمد بن إبراهيم الربيق قائد مدينة تدريب الأمن العام بمنطقة الرياض والعقيد مهندس راشد بن محمد الماجد مدير إدارة المشاريع بمنطقة الرياض والعقيد أحمد بن ناصر المحرج مدير إدارة القبول والتسجيل والعقيد ناصر بن عثمان الناصر مدير إدارة الإمداد والتموين والعقيد فواز بن عبدالواحد المتيهي مدير إدارة تصميم وتطوير البرامج والعقيد علي بن منصور الأسمري مدير إدارة الشؤون الإدارية والمالية والمقدم إبراهيم بن عبدالعزيز اللميلم مدير قسم التدريب العسكري والمقدم مهندس سعيد بن سالم القرني مدير إدارة التشغيل والصيانة والرائد سعود بن عبدالله المطيري مدير شعبة العلاقات والإعلام والرائد ثامر بن مازن الجهني، كما كرم سموه الجهات الحكومية المتعاونة مع مدينة تدريب الأمن العام.

ثم تسلم سمو وزير الداخلية هدية تذكارية بهذه المناسبة من مدير الأمن العام, بعدها عزف السلام الملكي، ليغادر سمو وزير الداخلية مقر الحفل مودعاً بمثل ما استقبل به من حفاوة وتكريم.

حضر الحفل معالي وكيل وزارة الداخلية الدكتور أحمد بن محمد السالم ، ومعالي رئيس هيئة التحقيق والادعاء العام الشيخ محمد بن فهد العبدالله، ومعالي مستشار سمو وزير الداخلية الدكتور ساعد العرابي الحارثي، ومعالي رئيس هيئة الاذاعة والتلفزيون الاستاذ عبدالرحمن بن عبدالعزيز الهزاع، ومعالي محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور علي بن ناصر الغفيص، ومعالي مساعد وزير الداخلية لشؤون العمليات الفريق أول سعيد بن عبدالله القحطاني كما حضر الحفل عدد من أصحاب المعالي وكبار المسؤولين وقادة القطاعات الأمنية.