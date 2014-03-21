سيفيليا يقلب الطاولة في الدربي ويطيح ببيتيس بركلات الترجيح

إشبيلية، (إفي): صعد سيفيليا الإسباني لربع نهائي بطولة دوري أوروبا بشق الأنفس بعد عودة تاريخية اليوم امام جاره ريال بيتيس في دربي الأندلس بفضل ركلات الحظ الترجيحية.

كانت مباراة الذهاب على ملعب إشبيلية قد انتهت بفوز ريال بيتيس 2-0.

وانقلبت الأمور رأسا على عقب اليوم في الإياب على ملعب ريال بيتيس، حيث أنهى سيفيليا اللقاء بفوز بنفس النتيجة بفضل ثنائية خوسيه أنطونيو رييس والكولومبي كارلوس باكا.

واستمرت النتيجة على حالها حتى بعد شوطين إضافيين ليحتكما الى ركلات الترجيح.

وابتسم الحظ لسيفيليا في ركلات الترجيح بنتيجة 4-3.