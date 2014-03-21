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15 صبية عربية يتنافسن على لقب ملكة جمال البدينات العرب

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15 صبية عربية يتنافسن على لقب ملكة جمال البدينات العرب 15 صبية عربية يتنافسن على لقب ملكة جمال البدينات العرب

بدأ العدّ العكسي لإطلاق الحدث الجمالي الفريد من نوعه "ملكة جمال بدينات العرب" للعام 2014، والذي ينظّمه برنامج "أحمر بالخطّ العريض" مع الإعلامي مالك مكتبي للسنة الثانية على التوالي على شاشة ال"LBCI".

فبعد نجاح الحفل الذي شغل وسائل الإعلام اللبنانيّة، العربيّة، والعالميّة العام الماضي، تُستكمل التحضيرات لحفل انتخاب ملكة جمال بدينات العرب الذي سيُعرض الأربعاء 26 آذار مارس.

خمسة عشر صبيّة من لبنان والعالم العربي يخضعن حاليّاً للتدريبات المكثّفة مع خبراء وإختصاصيّين، للمنافسة على اللقب في سهرة متميّزة، وبإشراف لجنة تحكيم دوليّة ستُتوّج الفائزة باللقب.

"ملكة جمال بدينات العرب 2014" الأربعاء المقبل الساعة 21.30 بتوقيت لبنان على شاشتي ال"LBCI" وال"LDC" الفضائيّة.


 


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