تأهل قيصري لبازل بمشاركة النني

القاهرة، (إفي): تأهل بازل السويسري بصعوبة إلى ربع نهائي دوري أوروبا، بعد الفوز خارج الديار على ريد بول سالزبورج النمساوي، بهدفين مقابل هدف، في إياب دور الـ16 بالبطولة.

وكانت مباراة الذهاب قد انتهت بالتعادل السلبي، ليتأهل الفريق بعد فوز اليوم.

وبالرغم من تقدم المهاجم الإسباني جوناثان سوريانو لريد بول، إلا أن بازل عاد وأحرز هدفين عن طريق المهاجم ماركو ستريلر والمدافع الأرجنتيني جاستون ساورو.

وينتظر بازل معرفة خصمه في ربع النهائي، خلال قرعة هذا الدور غدا الجمعة.

وشارك المصري الدولي محمد النني في المباراة كاملة.