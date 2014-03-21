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أمن المنيا يضبط 7 آلاف لتر سولار قبل بيعها في السوق السوداء

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أمن المنيا يضبط 7 آلاف لتر سولار قبل بيعها في السوق السوداء أمن المنيا يضبط 7 آلاف لتر سولار قبل بيعها في السوق السوداء

سولار مهرب.. أرشيفية

القت مباحث القبض علي عدد من المتهمين بحوزتهم حوالي 7 آلاف لتر سولار مدعم قبل توزيعه في السوق السوداء
> فقد القت السلطات الامنية القبض علي كلا من هيثم صلاح محمد 28 سنه مطاي وأمين ا حمد 20 سنه حال استقلالهما السيارة رقم 38313 نقل المنيا محملة ب5480 لتر سولار مدعم تمهيدا لبيعه بالسوق السوداء وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 2396 لسنة 2014 جنح مركز العدوة
> كما ألقت  القبض علي رضا محمد 25 سنه من ملوي حال استقلاله السيارة رقم 4916 ن ق ا محملة بعدد 1500 لتر سولار مدعم نمهيدا لبيعه بالسوق السوداء في المحضر رقم 1887 لسنة 2014 اداري مركز ملوي.

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