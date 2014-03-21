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محافظ سوهاج : إحالة 9 مسئولين للنيابة بعد وقفهم توزيع اللبن المعلب بالمدارس‎

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محافظ سوهاج : إحالة 9 مسئولين للنيابة بعد وقفهم توزيع اللبن المعلب بالمدارس‎ محافظ سوهاج : إحالة 9 مسئولين للنيابة بعد وقفهم توزيع اللبن المعلب بالمدارس‎

أكد اللواء محمود عتيق، محافظ سوهاج ، فى مداخلة هاتفية مع الاعلامية ليليان داود ببرنامج الصورة الكاملة الذى يذاع على فضائية اون تى فى، انة قرر إحالة عدد 9 مسئولين بالإدارة التعليمية بطما وبمدرسة العتامنة للتعليم الاساسى للنيابة للتحقيق معهم بعد قيامهم بتوزيع وجبات غذائية ولبن على التلاميذ.

حيث نتج عن ذلك إصابة اكثر من 20 تلميذ بتسم غذائى رغم صدور قرار المحافظ بالامس بوقف توزيع اللبن المعلب في المدارس وسحب الكميات الموجودة منه ،وخاصة بعد إصابة 38 تلميذ بتسمم غذائى بمدرسة نجع الدموكى الابتدائية بمركز سوهاج أمس ،وتم نقلهم لمستشفى سوهاج العام لتلقى العلاج اللازم .

فيما أبلغ جميع الإدارات التعليمية ،بقرار محافظ سوهاج منذ أمس إلا ان مسئول التغذية بمدرسة العتامنة للتعليم الاساسى خالف ذلك وقام بتوزيع البان على التلاميذ ،ونتج عن ذلك إصابة اكثر من 20 تلميذ منهم بتسمم غذائى،حيث تم نقلهم ظهر اليوم لمستشفى طما المركزى لتلقى العلاج اللازم .

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أونا