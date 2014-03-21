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ماجدة الرومى تتألق وتبدأ حفلها بدقيقة حداد على أرواح الشهداء

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ماجدة الرومى تتألق وتبدأ حفلها بدقيقة حداد على أرواح الشهداء ماجدة الرومى تتألق وتبدأ حفلها بدقيقة حداد على أرواح الشهداء

تألقت المطربة الكبيرة ماجدة الرومى، فى حفلها الذى أحيته بمكتبة الإسكندرية، مساء اليوم الخميس، وبدأت الحفل بالوقوف دقيقة حداد على أرواح الشهداء، بحضور اللواء طارق مهدى محافظ الإسكندرية، وعدد من أبناء الجالية اللبنانية والعربية بالإسكندرية.

وتغنت ماجدة الرومى بأجمل وأشهر أغانيها، وقام محافظ الإسكندرية بإهداء المطربة اللبنانية مفتاح الإسكندرية، معرباً عن تقديره لها ولموقفها الداعم للشعب المصرى.

يذكر أن أرباح حفل المطربة ماجدة الرومى خصصت لصندوق الأزمات والكوارث التابع لمحافظة الإسكندرية، بعد أن تبرعت الفنانة اللبنانية بأجرها لصالح الصندوق.

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