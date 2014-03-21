طلبة «أميركية الإمارات» يطلعون على عمل الأدلة الجنائية

اطلع طلبة من كلية القانون في الجامعة الأميركية بالإمارات، ترافقهم د.نوال محمد رشاد، عميد مشارك كلية القانون، على عمل خبراء الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة في شرطة دبي ضمن زيارة ميدانية استقبلهم خلالها خبير فحص المستندات عقيل النجار، رئيس قسم فحص المستندات، والملازم محمد أحمد بن كريشان، المنسق العام الزيارة.

وتحدث الخبير النجار للطلبة البالغ عددهم 44 طالبا وطالبة عن المهام والأدوار التي تقوم بها الإدارات الفرعية التي تمثل كلا لا يتجزأ في إطار عملها، إذ لا يمكن الاستغناء عن دور ومهمة أي منها خلال التعامل مع جريمة معينة، فكل الإدارات ممثلة بأقسامها المختلفة توجد في مسرح الحادث أو الجريمة، وكل يقوم بدوره المحدد الذي يشكل في نهاية المطاف محصلة دور الإدارة العامة للأدلة الجنائية التي تستهدف الكشف عن الفاعل أو الفاعلين عبر جمع الأدلة المختلفة من مسرح الجريمة.

فحص

وتحدث رئيس قسم فحص المستندات عن علم فحص المستندات بشكل عام وطرق إعداد التقارير الفنية ونتائج عملية لمضاهاة والتزوير المادي وأساليب ووسائل الفحص المستخدمة، ومضاهاة الخطوط اليدوية وطرق الاستكتاب واستيفاء النماذج الخطية وتزوير المستندات المؤمنة وأساليب الفحص والتأمين، وبيان عملي وعرض لبعض نماذج قضايا فحص المستندات، كما تحدث عن الشروط الواجب توفرها في قضايا فحص المستندات وأبرز المعوقات التي تواجه خبير فحص المستندات في إعداد التقارير الفنية.

عقب ذلك اصطحب الملازم محمد أحمد بن كريشان الوفد الزائر في جولة ميدانية بالإدارة وأطلع الطلبة على عمل الخبراء ميدانيا، من جانبها أشادت د.نوال محمد رشاد، بالزيارة العلمية التي تنظمها الجامعة إلى الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة في شرطة دبي على وجه الخصوص بوصفها من أكثر أساليب التعليم فاعلية للطلبة الذين يعبرون عن رغبتهم الدائمة بتكرار هذه الزيارات الدورية.

حيث يتفاعلون مع المعلومة المقدمة من خبراء علم الجريمة في شرطة دبي كما تساهم الجولة الميدانية بإعطائهم تصورا واضحا عن طبيعة عمل الخبراء، مشيرة إلى العلاقة الوثيقة بين عمل الخبير الجنائي وطلبة القانون والذين قد يكونون قضاة في المستقبل أو محامين ويدركون جيدا أهمية التقارير الفنية الواردة من الإدارة العامة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة في حسم مسارات القضايا.

وتوجهت بالشكر والثناء على جهود القائمين على تنظيم هذه الزيارات والتعاون الكبير الذي تبديه شرطة دبي في ظل المهام العمل الكبيرة الموكلة إليهم.

علم الجريمة

قال الخبير عقيل النجار: إن الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة في شرطة دبي تتكون من تسع إدارات فرعية تتضافر فيما بينها لتحقيق أهداف وإستراتيجية الإدارة المنبثقة من إستراتيجية وأهداف شرطة دبي، واستعرض للطلبة الإدارات الفرعية خاصا بالذكر إدارة الأدلة الجنائية التخصصية الذي تتلخص مهمتها في تحديد ما إذا كان هناك جريمة وفعل جنائي وراء الحادث أم لا.

مشيرا إلى أقسام الإدارة وطبيعة عملها ثم استطرد للحديث عن قسم فحص المستندات موضحا أنه يقوم بإجراء الفحوص الفنية على الوثائق والمستندات والعملات الرسمية أو العرفية والكشف عن التزييف والتزوير.