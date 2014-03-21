شرطة دبي تكرم أوائل الثانوية العامة في مركز تعليم الكبار

كرم العقيد خالد شهيل، نائب مدير الإدارة العامة لخدمة المجتمع بالوكالة، الطلاب الأوائل في الثانوية العامة، والمدرسين المتميزين، والعاملين في مركز تعليم الكبار بشرطة دبي، بحضور المقدم الدكتور أحمد السعدي، مدير إدارة العلاقات المجتمعية، وعلي خلفان عبيد تميم، مدير المركز، ونائبه راشد سليم أحمد خليل، والأستاذ يوسف حسن علي حسن، مدير مدرسة الرازي للتعليم الأساسي.

وهنأ العقيد خالد شهيل الطلبة الأوائل، موجهاً إياهم ببذل المزيد من الجهد والعطاء لبلوغ غايتهم، والعمل بصورة فعّالة ورؤية واضحة لبلوغ أهدافهم السامية، واصفاً إياهم بالطلبة المميزين، الذين بعلمهم وتفوقهم يرتقون بالعمل الشرطي، وبمستوى أداء القيادة العامة لشرطة دبي، مثمناً دور العاملين في المركز الأساتذة الأجلاء، الذين بدونهم ما كان ليتحقق النجاح الباهر والإنجاز الذي حققه طلبة المركز.

وفي الختام قام العقيد خالد شهيل، يرافقه المقدم أحمد السعدي، وعلي تميم بتوزيع الشهادات والجوائز على المكرمين .