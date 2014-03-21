محمد بن راشد: الفن والثقافة عامل مشترك لتلاقي وتعايش الشعوب

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله: "أن الفن بجميع ألوانه وأنواعه يعكس ثقافة الشعوب وحضارتها وتاريخها كما يعكس صور الطبيعة والجمال والبيئة لأي بلد كان فهو مرآة حقيقية لتقدم الشعوب وتحضرها وتناغم أفرادها بغض النظر عن العرق أو اللون أو الجنس .. فالفن ذوق وأخلاق وإبداع أكان شعراً أم تصويراً أم نحتاً أم رسماً أم موسيقى أم غناء".

وأعرب سموه عن سعادته بهذا التجمع الثقافي الفني الإنساني على أرض الإمارات وفي أحضان دبي التي ترنو لأن تكون ملتقى دائماً للفن والجمال والثقافة وكل الأنشطة المتصلة بها لأن الثقافة تشكل العامل المشترك للتلاقي والتعايش بين الشعوب كافة.

جاء ذلك خلال زيارة سموه مساء أمس معرض دبي الفني "آرت دبي" الذي تستضيفه مدينة جميرا في دبي على مدى أربعة ايام، ومعرض أيام التصميم في دبي الذي تستضيفه منطقة برج خليفة في "الداون تاون" على مدى خمسة أيام.

جولة ثقافية

واستهل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم جولته في معرض دبي الفني "آرت دبي" التي رافقه فيها سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي ومعالي محمد أحمد المر رئيس المجلس الوطني الاتحادي ومعالي عبدالرحمن بن محمد العويس وزير الصحة رئيس مجلس إدارة هيئة دبي للثقافة والفنون.

والكاتب عبدالغفار حسين وخليفة سعيد سليمان مدير عام دائرة التشريفات والضيافة في دبي وعدد من القيادات والفعاليات الثقافية في الدولة، استهل سموه الجولة بزيارة قارة الآرينا بمدينة جميرا التي تحتوي على أكبر مجموعة من المعروضات الفنية لأشهر الفنانين والصالات المحلية والدولية.

واطلع صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ومرافقوه على جديد المعروضات من لوحات ومنحوتات وتصاميم غاية في الجمال والروعة وتوقف سموه عند بعض الأعمال الفنية واستمع إلى شرح من أصحابها حول فكرة اللوحة أو العمل الفني الذي أبدعه والصورة الجمالية التي يعكسها.

سكة الفني

كما توقف سموه عند جناح معرض " سكة الفني 2014 " واستمع من القائمات على الجناح إلى تاريخ المعرض وأهدافه والفنانين المشاركين فيه والأعمال التي يضمها المعرض في دورته الرابعة والذي يقام بالفترة من 15 إلى 25 مارس الجاري في حي الفهيدي التاريخي بدبي.

وتوقف سموه كذلك عند جناح المكتب الثقافي لسمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم رئيسة مؤسسة دبي للأسرة واستمع من المشرفات على الجناح إلى أنشطة مكتب سموها الثقافية ودوره في تعزيز ثقافة الفن في أوساط بنات الإمارات ونشر الثقافة في المجتمع.

ثم ولج صاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي إلى قاعة الجوهرة الأكبر من حيث عدد الأعمال الفنية التي تعرضها واطلع سموه ومرافقوه على أهم الأعمال لأشهر الفنانين العالميين والمحليين.

كما توقف سموه عند إحدى اللوحات المميزة للفنان الإماراتي عبدالقادر الريس الذي شرح لسموه مكونات اللوحة ورمزيتها وأهميتها كلوحة فنية ذات دلالات إنسانية وطبيعية وفكرية ووطنية.

ثم عرج سموه في ختام جولته على صالة كارتييه التي تعرض تصميمين معماريين خياليين متناقضين من حيث الجمال والتنوع العالمي في محاكاة لمفهوم مجموعة " أوديسة كارتييه" التي تقدمها مؤسسة كارتييه للفنون المعاصرة ودار كارتييه الفرنسية.

كما اطلع سموه على آخر التصاميم من " كارتييه" الخاصة بالمجوهرات والساعات وحلي الزينة والتحف المنزلية الثمينة.

وقد أبدى صاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي اهتماماً ملحوظاً بالأعمال الفنية المعروضة.

ويختتم معرض آرت دبي مساء غد بمشاركة 85 صالة عرض " غاليري" من دولة الإمارات ومن أكثر من ثلاثين دولة حول العالم إضافة إلى 500 فنان عربي وأجنبي بمن فيهم فنانون من دولة الإمارات وجهات محلية تعنى بالثقافة والفن منها المكتب الثقافي لحرم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، وهيئة دبي للثقافة والفنون التي تشرف على المعرض وحي الفهيدي التاريخي " البستكية".

معرض أيام التصميم

إلى ذلك، زار صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، يرافقه سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي، معرض أيام التصميم في دبي الذي تستضيفه منطقة برج خليفة في "الداون تاون" على مدى خمسة أيام.

وقد تجول سموه في أروقة وردهات المعرض واطلع من القائمين عليه على التصاميم المعروضة التي تمثل ثلاثا وثلاثين صالة تصميم من عشرين دولة إلى جانب أعمال فنية لنحو 245 مصمماً إماراتياً وأجنبياً.

وتوقف سموه عند العديد من اللوحات الفنية والتصاميم الابداعية المعروضة والتي يصل عددها إلى 700 عمل فني تعكس أفكار وإبداعات الفنانين الذين يرسمون بأناملهم صورة من صور الطبيعة والجمال أو يترجمون فكرة أو عاطفة يقصد بها التعبير عن الجمال الأكمل تلذيذا للعقل والقلب.

وأبدى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم إعجابه بمحتويات المعرض من معروضات عكست أهمية الفن خاصة التصميم في حياة الناس ولدى الفنانين الذين يعبرون بصدق ومشاعر مرهفة عما يجول بخاطرهم من أفكار وصور يترجمونها على أرض الواقع من خلال لوحات أو منحوتات أو تصاميم تحظى بعشق واهتمام فئات واسعة من المجتمعات يتسابقون لاقتنائها والاحتفاظ بها كثروة فنية لها قيمتها الجمالية التي تزداد جمالا ورونقاً مع مرور الزمن.

وهنأ سموه القائمين على المعرض الذي ينظم بإشراف هيئة دبي للثقافة والفنون وبالتعاون مع أبراج كابيتال التي تولي الفن وأهله الرعاية والتشجيع والتحفيز على مستوى الدولة.

نائب رئىس الدولة يعتمد تعيين مديرين تنفيذيين جدد لمستشفيات دبي

اعتمد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، تعيين كل من الدكتورة علياء سيف فارس المزروعي مديراً تنفيذياً لمستشفى راشد، والدكتور عبد الرحمن محمد صالح عبدالله الجسمي مديراً تنفيذياً لمستشفى دبي، والدكتورة منى عبد الرزاق محمد علي تهلك مديراً تنفيذياً لمستشفى لطيفة، والدكتورة موزة سالم عجيف الزعابي مديراً تنفيذياً لمستشفى الجليلة التخصصي للأطفال.

وقال المهندس عيسى الميدور مدير عام هيئة الصحة بدبي إن توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، تأتي وفق منهج عمل ورؤية ثاقبة للاحتياجات المستقبلية لمدينة دبي، والتي تتخذ من تطوير القطاع الصحي في الإمارة إحدى الركائز الأساسية لها.

لا سيما أن ما تقدمه هيئة الصحة بدبي من خدمات يلامس كل من يعيش في دبي أو تطأ قدماه هذه الأرض الطيبة، فرؤية صاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وتوجيهاته، لضمان تقديم الخدمات الصحية وفق أفضل النماذج وبأعلى المعايير، تهدف إلى المضي قدماً نحو إسعاد الناس، وتحقيقاً لسر من أسرار دبي، المتمثل في مقولة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد: «دبي تبهر العالم».

كوادر وطنية

وقال مدير عام هيئة الصحة بدبي ان الأوامر السامية لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في تعيين المديرين التنفيذيين الجدد للمستشفيات الحكومية التابعة لهيئة الصحة بدبي تأتي استكمالا لنهج سموه، رعاه الله، في الاعتماد على أبناء الوطن، وثقته في الكوادر الوطنية لقيادة دفة صحة المستقبل، وحرصه الدائم على الاستثمار في الإنسان الإماراتي.

وأضاف الميدور أن اعتماد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد للمديرين الجدد لمستشفيات هيئة الصحة بدبي، في هذه المرحلة المهمة، يدعم خطط الهيئة وبرامجها المستقبلية للنهوض بخدماتها وفق أفضل ما توصل له العالم في علم الإدارة الطبية، وسعيها في خلق نموذج متميز في الإدارة الصحية الحديثة، تعتمد الخدمات ذات طابع الخمس نجوم، تخفيفا لآلام المرضى، وتسهيلا لإجراءات المتعاملين.

وتمنى المهندس الميدور للمديرين الجدد، الذين استثمرت فيهم الهيئة في العديد من البرامج التدريبية في مجال الإدارة الصحية الحديثة، وفق برامج قادة صحة المستقبل التوفيق في مهامهم الجديدة، وأن يضعوا نصب أعينهم منهج صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في إسعاد الناس.

كفاءات علمية

تحمل الدكتورة علياء سيف فارس المزروعي المدير التنفيذي لمستشفى راشد شهادة الدكتوراه من جامعة جنيف في طب الجراحة، تخصص في سرطان البنكرياس والمثانة من الجامعة الأوروبية، وتخصص نقل وزراعة البنكرياس من جامعة جلاسكو اسكتلندا، وتخصص في جراحة الجهاز الهضمي بالمناظير، كما شغلت الدكتورة علياء المزروعي منذ التحاقها بهيئة الصحة، في مستشفى راشد منصب استشاري جراحة، وعضوية العديد من اللجان الطبية.

أما الدكتور عبد الرحمن محمد صالح عبدالله الجسمي فحاصل على البورد الألماني في أمراض الدم والأورام من جامعة دوسلدورف بألمانيا، والبورد الألماني في طب الأطفال من جامعة بون ـ بألمانيا 1996، وعضو بالجمعية الأميركية لأطباء أمراض دم وأورام الأطفال (ASPHO)، وعضو في مجموعة أطباء أورام الأطفال البريطانية (UKSSG)، وكان يشغل منصب رئيس قسم أمراض دم وأورام الأطفال بمستشفى دبي.

وتعد الدكتورة منى تهلك أول طبيبة إماراتية متخصصة في أمراض النساء والولادة من قبل مستشفى جونز هوبكنز USA، وهي حاصلة على المركز الأول في علم الأمراض من الكلية الملكية للجراحين في إيرلندا، وتحمل البورد الأميركي في أمراض النساء والولادة، تخصصت في أمراض النساء والولادة في المملكة المتحدة، ثم عملت استشارية امراض النساء والولادة بالولايات المتحدة الأميركية حتى عام 2006، حيث عادت للعمل بالهيئة كاستشارية امراض نساء والولادة في مستشفى لطيفة.

كما أن الدكتورة موزة سالم عجيف الزعابي استشارية طب أطفال، تخصصت في طب أعصاب الأطفال من بريطانيا وحاصلة على ماجستير في الإدارة الطبية، وتشغل حاليا رئاسة برنامج البورد العربي للأطفال كما أنها إحدى أعضاء فريق عمل رؤية 2021 للصحة.