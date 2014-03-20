المعلم يهدي أعضاء الأهلي كتابا بعنوان ' قصة عظيمة ومجد يتجدد '

(/ أ ش أ /) - أهدى إبراهيم المعلم، المرشح على رئاسة النادي الأهلي فى الانتخابات المقرر لها الخميس المقبل، أعضاء الجمعية العومية كتابا عن تاريخ القلعة الحمراء.

الكتاب عنوانه "قصة عظيمة ومجد يتجدد"، من تأليف حسن المستكاوي، ويسرد تاريخ الكيان الأحمر بدء من إنشائه عام 1907 وحتى عام 2014.

وطالب المعلم أعضاء الأهلي بأن يفخروا بناديهم الذى يعتبر مؤسسة رياضية وفكرية وثقافية عظيمة، وذلك فى حضور كبار الشخصيات العامة وعلى رأسهم حسن حمدي الرئيس الحالي للقلعة الحمراء، ومحمود الخطيب نائب الرئيس ولفيف من الشخصيات الرياضية.

ويحضر الندوة أعضاء قائمة المعلم المكونة من محرم الراغب، المرشح لمنصب نائب الرئيس، وطارق قنديل المرشح لأمانة الصندوق، ومحمد شوقى، وسيد صادق، وهانى عبد المنعم، ووليد الفيل، وياسر سعيد، المرشحين للعضوية فوق السن، ومحمد الجارحى وشيرين منصور ومحمد سراج الدين المرشحين للعضوية تحت السن.