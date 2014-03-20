أخبار عاجلة

تغطية خاصة - مستشار العلاقات الخارجية للرئيس ترامب: أهم من عودة المساعدات هو التنسيق الإستراتيجي -
الأزهر يدين تفجير "سان بطرسبرج".. ويطالب بـ"استراتيجية عالمية لمواجهة الإرهاب" -
مصدر أمني يكشف سبب اختطاف "شيخ الفواخرية" في سيناء -
"النواب الليبي" يقرر العودة إلى الحوار السياسي ويضع 7 مبادئ -
الحصيلة النهائية لـ"تفجير بطرسبورج": سقوط 10 قتلى و37 مصابا -
محافظ الإسكندرية: بدء تطوير قلعة قايتباي ومقابر كوم الشقافة -
صور| صانع أختام يدوية: «هربت من البطالة.. والزباين كتير» -
فيديو| السيسي لـ«ترامب»: معجب بشدة بشخصيتك «المتفردة» -
فيديو| ترامب: السيسي «حليفي وصديقي» -
«اقتصادية البرلمان» تصوت على مواد قانون الاستثمار المؤجلة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

المعلم يهدي أعضاء الأهلي كتابا بعنوان ' قصة عظيمة ومجد يتجدد '

Google+ Print
المعلم يهدي أعضاء الأهلي كتابا بعنوان ' قصة عظيمة ومجد يتجدد ' المعلم يهدي أعضاء الأهلي كتابا بعنوان ' قصة عظيمة ومجد يتجدد '

(/ أ ش أ /) - أهدى إبراهيم المعلم، المرشح على رئاسة النادي الأهلي فى الانتخابات المقرر لها الخميس المقبل، أعضاء الجمعية العومية كتابا عن تاريخ القلعة الحمراء.

الكتاب عنوانه "قصة عظيمة ومجد يتجدد"، من تأليف حسن المستكاوي، ويسرد تاريخ الكيان الأحمر بدء من إنشائه عام 1907 وحتى عام 2014.

وطالب المعلم أعضاء الأهلي بأن يفخروا بناديهم الذى يعتبر مؤسسة رياضية وفكرية وثقافية عظيمة، وذلك فى حضور كبار الشخصيات العامة وعلى رأسهم حسن حمدي الرئيس الحالي للقلعة الحمراء، ومحمود الخطيب نائب الرئيس ولفيف من الشخصيات الرياضية.

ويحضر الندوة أعضاء قائمة المعلم المكونة من محرم الراغب، المرشح لمنصب نائب الرئيس، وطارق قنديل المرشح لأمانة الصندوق، ومحمد شوقى، وسيد صادق، وهانى عبد المنعم، ووليد الفيل، وياسر سعيد، المرشحين للعضوية فوق السن، ومحمد الجارحى وشيرين منصور ومحمد سراج الدين المرشحين للعضوية تحت السن.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع