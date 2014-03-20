بيل Vs ألبا

لأول مرة يعول ريال مدريد على جاريث بيل لفتح ثغرات في الجبهة اليسرى لبرشلونة والتي يقودها خوردي ألبا.

بيل شارك في الكلاسيكو المنصرم بالدوري الإسباني، ولعب أساسيا مع ريال مدريد في ملعب كامب نو معقل برشلونة.

لكن جاريث بيل لم يشارك كجناح أيمن، بل كرأس حربة صريح أثناء بحث كارلو أنشيلوتي المدير الفني للميرنجي عن التوليفة المناسبة.

لهذا لم يدخل جاريث بيل في صدام حقيقي مع نجم منتخب إسبانيا الذي سجل هدفا في شباك إيطاليا بنهائي يورو 2012.

أما كلاسيكو الأحد المقبل، فيلعب جاريث بيل كجناح أيمن، مواجها تحديا خاصا مع السريع الأخر خوردي ألبا.

ويعول أنشيلوتي على بيل يمينا، وأنخل دي ماريا يسارا ليمنح كريستيانو رونالدو حرية في التحرك مع كريم بنزيمة في عمق هجوم منافسي ريال مدريد.

ويدخل ريال مدريد المباراة وهو متفوق على برشلونة بأربع نقاط.