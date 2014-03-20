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تقرير - جو هارت يغادر سيتي لو جاء فالديز

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تقرير - جو هارت يغادر سيتي لو جاء فالديز تقرير - جو هارت يغادر سيتي لو جاء فالديز

(/أ ش أ/) - أفادت تقارير صحفية اليوم الخميس بأن جو هارت حارس مرمى مانشستر سيتي ومنتخب إنجلترا قد يغادر ناديه فى حالة التعاقد مع فيكتور فالديز حامي عرين برشلونة.

الحارس الإسباني صاحب الـ32 عاما أعلن أنه سيغادر النادي الكتالوني فى نهاية الموسم بعد 11 عاما من العطاء.

ويرغب سيتي في ضم الحارس ليلحق بزملائه فى منتخب إسبانيا ديفيد سيلفا وخيسوس نافاس والفارو نيجريدو.

وذكر موقع "توك سبورت" أن وجود تكسيكي بيجريشتاين فى منصب مدير الكرة فى مانشستر سيتى يشجع فالديز على الانضمام للنادي الانجليزي، كونه كان يعمل مع البلوجرانا.

وكان جو هارت صاحب الـ26 عاما قد تعرض لانتقادات شديدة فى وقت سابق من الموسم بسب أخطائه الفادحة التى كلفت فريقه خسارة أكثر من مباراة، لكنه عاد للتألق وأصبح الآن يعتبر واحدا من أهم عناصر الفريق.

ومع ذلك فإنه فى حالة استقدام فالديز فإنه لن يبقى فى استاد الاتحاد خاصة مع تقلص فرصه عندئذ فى المشاركة كأساسي.

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