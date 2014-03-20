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“المحليات للشباب” تطالب وزير الشباب بتنفيذ وعوده بدعمهم

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“المحليات للشباب” تطالب وزير الشباب بتنفيذ وعوده بدعمهم “المحليات للشباب” تطالب وزير الشباب بتنفيذ وعوده بدعمهم

طالب مصطفى شرارة منسق حملة “المحليات للشباب”، وزير الشباب خالد عبد العزيز، بتنفيذ وعوده بفتح مراكز الشباب أمامهم  لتدريب الشباب وعقد الاجتماعات والتى وعدهم بها عقب المؤتمر الاعلامي لتدشين الحملة ومؤتمر الشباب بالاسكندرية.

وأضاف شرارة فى تصريح لوكالة “ONA” أنه تقدم بطلبات تعاون لوزارة التنمية المحلية 4 مرات منذ اغسطس 2013 ولم يلقى اى استجابة، متسائلا “اين تمكين الشباب الذى وعد به الرئيس عدلي منصور عقب 30 يونيو”.

وأشار شرارة ان خطة الحملة فى الفترة المقبلة، تدريب 2600 شاب ودعوة الاحزاب والحركات السياسية للمشاركة فى الحملة والعمل على تمكين الشباب.

وأعلن شرارة عن تنظيم الحملة لحفل تكريم الأم المثالية غدا بالمحلة فى السادسة مساءا.

المراسل : بكر الشرقاوي

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