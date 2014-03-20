مرتضى منصور يتهم رؤوف جاسر بالسرقة ويرفع الحذاء في ندوته

حضر المستشار مرتضى منصور المرشح لرئاسة الزمالك إلى نادي الزمالك، ووقف أمام المكان المخصص لإقامة ندوة رؤوف جاسر المرشح لرئاسة النادي أيضاً وقام برفع حذائه أمام السرادق.

وتوجه مرتضى للمنصة التي تستضيف ندوة نجله أحمد، ووجه الاتهامات لرؤوف جاسر بالسرقة، وطالبه بمناظرته من أجل كشف حقيقته.

وأنهى رؤوف جاسر ندوته بعدما بدأ مرتضى في الهجوم عليه، وقام مرتضى بتهديد جاسر بكشف ملفات فساده في النادي منذ 1997.

ويتنافس رؤوف جاسر مع الثنائي مرتضى منصور وكمال درويش على رئاسة النادي في الانتخابات المقرر لها يومي 26 و27 مارس الجاري.