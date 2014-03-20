وزير التعليم : لا زيادة في المصروفات الدراسية والغلق في انتظار المخالفين

قال محمود أبو النصر وزير التربية والتعليم إن خطة تطوير التعليم ما قبل الجامعي غير مرتبطة بشخص الوزير والهدف منها الصالح العام.

وتابع: إنه لا زيادة في مصروفات المدارس الخاصة خارج إطار القانون والقواعد والمدرسة التي تخالف ذلك يتم إغلاقها،لافتا إلي أنه يتم الانتهاء من تغيير جميع المناهج الدراسية بحلول عام 2017.

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> وأضاف خلال لقائه ببرنامج “الحياة اليوم” الذي يقدمه عمرو عبدالحميد أن الوزارة شكلت لجنة لوضع وتحديث مناهج التاريخ من كبار المتخصصين، وأنه لم يتم تخفيض ميزانية الكتب الدراسية، مشيرا إلى أن الوزارة تقوم بدارسة مواد حقوق الإنسان ضمن المناهج الدراسية من العام الدراسي المقبل.

وأوضح أنه يعمل على إعادة هيكلة الوزارة بالكامل، وأنه يتم الاستعانة بالأساتذة الجامعيين والخبراء في هذا الأمر.