محمد عبده من دون "دبلة"، وهذا هو لغز السّيدة التي حضرت حفله

أحيا الفنان محمد عبده حفلاً في قلعة عراد التاريخية في "المحرق" ضمن فعاليات مهرجان ربيع الثقافة 2014 الذي يقام في البحرين بتنظيم من وزارة الثقافة.

الحفل شهد إقبالا غير مسبوق إلى 5 الاف متفرج، كثيرون منهم انتظروا خارج القلعة، في حفلة امتدت حتى ساعات الصباح الأولى.

وقد شهدت البحرين قبل الحفل بيومين إقبالاً غير مسبوق من معجبي محمد عبده من السعودين، الذين وصلوا إلى المنامة بسياراتهم، وقد وصل سعر بطاقات الحفل في السوق السوداء الى 1000 دولار، بينما لم يتجاوز السعر الحقيقي لتذكر " VIP " الـ200 دولار .

لغز السيدة

أثارت سيدة سعودية غيرة الحاضرات وكانت السيدة في غاية الرقّة والهدوء، وقد حضرت قبل الحفل لتتابع أبو نورة ، ولكنه عندما أنهى وصلته الأولى، وشاهدها بين الحضور حتى حياها بيديه مع ابتسامة رصدها الجميع.

"سيدتي نت" علمت أنّ هذه السيدة السعودية، هي أم لشابين في فرقة عبده.

كارمن وعبده

وأكدت بعض مواقع التواصل الإجتماعي أن الفنانة كارمن سليمان ستحضر الى البحرين للتواجد خلال الحفلة في مفاجأة للفنان، ولكن كارمن لم تحضر ولم نعرف إذا كان حضورها مقرراً فعلاً أم إنها مجرد فبركة إعلامية.

أين الدبلة ؟ فوجىء الحضور من عدم وجود خاتم الزواج "الدبلة " في أصبع فنان العرب محمد عبده، وإنطلقت التكّهنات، فالبعض أكّد على أنه كان خلال الفترة الأخيرة يشاهد من وضع خاتم زواج، بينما أشار البعض إلى أنه كان يضع الخاتم بعد زواجه الأخير.

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