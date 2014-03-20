خالد علي : السيسي يتمتع بميزة تنافسية مثل جمال مبارك قبل ثورة يناير

انتقد خالد على المرشح الرئاسي السابق، الهجوم الذى تعرض له بعد إعلانه المقاطعة للانتخابات الرئاسية وقبلها، قائلاً “هاجمونى بسبب الترشح ثم هاجمونى بسبب الانسحاب وهذا يشكل تناقض وازدواجية لدى بعض الإعلام الموجه”.

وأشار علي خلال اللقاء الذى نظمه شباب الحزب المصرى الديمقراطى بمقر الحزب إلى أنه تناقش مع حملته ومع العديد من القوى الشبابية قبل اتخاذ قرار عدم خوض الانتخابات الرئاسية المقبلة، مضيفاً أن تحصين اللجنة العليا للانتخابات يتعارض مع الدستور بعكس الإعلان الدستورى الذى أُجريت انتخابات الرئاسة عام 2012 فى ظله ولم يكن يحظر التحصين وقتها.

ونفى على إساءته للقوات المسلحة أثناء مؤتمره الصحفي لإعلان عدم خوضه سباق الانتخابات الرئاسية، وقال: “أحب الجيش المصري أكثر من أي مواطن، وأنا حريص على سمعة الجيش ولكن كى نحافظ عليه لابد من ابتعاده عن المعترك السياسي، وكنت اتمنى ان اكون ضابطاً بالجيش المصري”.

وأكد خالد على أنه لم يهرب من سباق الانتخابات الرئاسية، قائلا “ما فعلته مواجهة للأوضاع السياسية والاجتماعية الحالية”، مضيفاً أن خوض السيسي سباق الرئاسة يعطى له ميزة تنافسية لأنه كان وزير للدفاع، ولايختلف الامر كثيرا عن الميزة التنافسية التى كانت موجودة لجمال مبارك نجل الرئيس المخلوع وناضل الجميع ضده وقتها.

وتابع علي كان يجب الاستماع لرأينا فى قانون الانتخابات و أرى ان إبعاد الجيش عن السياسة هو الأمان له و لنا ومن الطبيعى أن يكون لقائد الجيش شعبية لارتباط الشعب بالمؤسسة العسكرية.

و أضاف أن سامى عنان كان يمتلك نفس الشعبية وقت أن كان فى موقعه العسكرى وقال السيسى له شعبية لأنه قائد الجيش ولكن القانون مقيد وأحيي السيسى اذا لم يترشح.

المراسل : بكر الشرقاوى