أخبار عاجلة

تغطية خاصة - مستشار العلاقات الخارجية للرئيس ترامب: أهم من عودة المساعدات هو التنسيق الإستراتيجي -
الأزهر يدين تفجير "سان بطرسبرج".. ويطالب بـ"استراتيجية عالمية لمواجهة الإرهاب" -
مصدر أمني يكشف سبب اختطاف "شيخ الفواخرية" في سيناء -
"النواب الليبي" يقرر العودة إلى الحوار السياسي ويضع 7 مبادئ -
الحصيلة النهائية لـ"تفجير بطرسبورج": سقوط 10 قتلى و37 مصابا -
محافظ الإسكندرية: بدء تطوير قلعة قايتباي ومقابر كوم الشقافة -
صور| صانع أختام يدوية: «هربت من البطالة.. والزباين كتير» -
فيديو| السيسي لـ«ترامب»: معجب بشدة بشخصيتك «المتفردة» -
فيديو| ترامب: السيسي «حليفي وصديقي» -
«اقتصادية البرلمان» تصوت على مواد قانون الاستثمار المؤجلة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أونا

خالد علي : السيسي يتمتع بميزة تنافسية مثل جمال مبارك قبل ثورة يناير

Google+ Print
خالد علي : السيسي يتمتع بميزة تنافسية مثل جمال مبارك قبل ثورة يناير خالد علي : السيسي يتمتع بميزة تنافسية مثل جمال مبارك قبل ثورة يناير

انتقد خالد على المرشح الرئاسي السابق، الهجوم الذى تعرض له بعد إعلانه المقاطعة للانتخابات الرئاسية وقبلها، قائلاً “هاجمونى بسبب الترشح ثم هاجمونى بسبب الانسحاب وهذا يشكل تناقض وازدواجية لدى بعض الإعلام الموجه”.

وأشار علي خلال اللقاء الذى نظمه شباب الحزب المصرى الديمقراطى بمقر الحزب إلى أنه تناقش مع حملته ومع العديد من القوى الشبابية قبل اتخاذ قرار عدم خوض الانتخابات الرئاسية المقبلة، مضيفاً أن تحصين اللجنة العليا للانتخابات يتعارض مع الدستور بعكس الإعلان الدستورى الذى أُجريت انتخابات الرئاسة عام 2012 فى ظله ولم يكن يحظر التحصين وقتها.

ونفى على إساءته للقوات المسلحة أثناء مؤتمره الصحفي لإعلان عدم خوضه سباق الانتخابات الرئاسية، وقال: “أحب الجيش المصري أكثر من أي مواطن، وأنا حريص على سمعة الجيش ولكن كى نحافظ عليه لابد من ابتعاده عن المعترك السياسي، وكنت اتمنى ان اكون ضابطاً بالجيش المصري”.

وأكد خالد على أنه لم يهرب من سباق الانتخابات الرئاسية، قائلا “ما فعلته مواجهة للأوضاع السياسية والاجتماعية الحالية”، مضيفاً أن خوض سباق الرئاسة يعطى له ميزة تنافسية لأنه كان وزير للدفاع، ولايختلف الامر كثيرا عن الميزة التنافسية التى كانت موجودة لجمال مبارك نجل الرئيس المخلوع وناضل الجميع ضده وقتها.

وتابع علي كان يجب الاستماع لرأينا فى قانون الانتخابات و أرى ان إبعاد الجيش عن السياسة هو الأمان له و لنا ومن الطبيعى أن يكون لقائد الجيش شعبية لارتباط الشعب بالمؤسسة العسكرية.

و أضاف أن سامى عنان كان يمتلك نفس الشعبية وقت أن كان فى موقعه العسكرى وقال السيسى له شعبية لأنه قائد الجيش ولكن القانون مقيد وأحيي السيسى اذا لم يترشح.

المراسل : بكر الشرقاوى

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
فيديو| السيسي لـ«ترامب»: معجب بشدة بشخصيتك «المتفردة»

فيديو| السيسي لـ«ترامب»: معجب بشدة بشخصيتك «المتفردة»

فيديو| ترامب: السيسي «حليفي وصديقي»

فيديو| ترامب: السيسي «حليفي وصديقي»

السيسي لـ«ترامب»: «أنا ومصر بجانبك للقضاء على الإرهاب»

السيسي لـ«ترامب»: «أنا ومصر بجانبك للقضاء على الإرهاب»

ترامب: السيسي قام بأشياء رائعة.. ونقف وراءه بقوة

ترامب: السيسي قام بأشياء رائعة.. ونقف وراءه بقوة