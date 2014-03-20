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زعيم حزب تركى مُعارض يطالب أردوغان بالاعتذار لمصر وشيخ الأزهر

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زعيم حزب تركى مُعارض يطالب أردوغان بالاعتذار لمصر وشيخ الأزهر زعيم حزب تركى مُعارض يطالب أردوغان بالاعتذار لمصر وشيخ الأزهر

رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان

انتقد زعيم حزب الشعب الجمهوري المعارض في تركيا، كمال كليجدارأوغلو، الخميس، السياسة التي يتبعها رئيس الوزراء التركي، رجب طيب أردوغان مع ، مشددا على وجوب توجيه «أردوغان» اعتذارا رسميا لمصر لتصريحاته القاسية ضد شيخ الأزهر.

وقال «كليجدار أوغلو»، في حوار أجراه معه تلفزيون «إس تي في» الموالي لحركة «الخدمة» بزعامة فتح الله جولن، إن مصر لم ترسل سفيرها إلى أنقرة برغم إرسال تركيا سفيرها للقاهرة، وإن مصر هي الدولة الرئيسية بالمنطقة.

وأضاف زعيم المعارضة التركية أنه عندما كان عبد الله أوجلان، زعيم منظمة حزب العمال الكردستاني، يقيم في سوريا، قام رئيس وزراء تركيا حينئذ، بولنت أجاويد، بدعوة الرئيس المصري حينها حسني مبارك لإرسال رسالة لسوريا مفادها أن «أوجلان» يجب أن يطرد من سوريا.

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