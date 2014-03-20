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طاهر مصدوم من موقف حمدي والخطيب في انتخابات الأهلي

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طاهر مصدوم من موقف حمدي والخطيب في انتخابات الأهلي طاهر مصدوم من موقف حمدي والخطيب في انتخابات الأهلي

هاجم محمود طاهر المرشح لرئاسة النادي الأهلي مجلس الإدارة الحالي برئاسة حسن حمدي بسبب موقفه من الانتخابات.

ويتنافس طاهر مع إبراهيم المعلم على مقعد رئاسة الأهلي في الانتخابات المزمع إقامتها في الـ28 من مارس الجاري.

وقال طاهر في الندوة التي عقدها مساء الخميس بمقر الأهلي بالجزيرة "مندهش ومصدوم من موقف حسن حمدي والخطيب من الانتخابات".

وتابع "كيف يعلنون تأييدهم لقائمة دون أخرى رغم أنهم من المفترض أنهم جهة حيادية ستشرف على الانتخابات؟".

واستطرد "حمدي أصدر منشورا إدرايا يمنع الموظفين والإداريين من المشاركة في الدعاية الانتخابية، فكيف يرتكب هو ما يمنعه عن الآخرين؟".

ولم يعلن حمدي تأييده رسميا لإبراهيم المعلم ولكن محمود الخطيب نائب رئيس النادي أعلن الأمر في ندوة للمرشح الرئاسي بالهرم.

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