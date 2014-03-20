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رؤوف جاسر يهاجم درويش: أنت لست رئيسا.. بل بوق دعاية لمرتضى

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رؤوف جاسر يهاجم درويش: أنت لست رئيسا.. بل بوق دعاية لمرتضى رؤوف جاسر يهاجم درويش: أنت لست رئيسا.. بل بوق دعاية لمرتضى

انتقد رؤوف جاسر المرشح على مقعد رئيس نادي الزمالك، كمال درويش الرئيس الحالي للقلعة البيضاء.

جاسر أقام مؤتمرا صحفيا في مقر نادي الزمالك مساء ليلة الخميس، قبل الانتخابات المقرر إقامتها يوم 27 من الشهر الجاري.

وانفعل رؤوف جاسر حين سمع صوتا عاليا لموسيقى من داخل النادي أثناء حديثه، جعلت صوته لا يصل لمن يخاطبهم.

وقال رؤوف جاسر في المؤتمر: "هذا نموذج للهجمية التي تحدث في الانتخابات حاليا، والتقاعس الواضح من مجلس الإدارة الحالي".

وتابع "كمال درويش حضر مؤتمر مرتضى منصور السابق، وتركه يسب ويتجاوز في الحديث بشكل غير عادي".

وأضاف "لهذا أرى أن كمال درويش ليس رئيسا حاليا للزمالك، ولا مرشح حتى ضدنا بل بوق دعاية لمرتضى منصور".

وكان كمال درويش المرشح أيضا لرئاسة الزمالك قد صرح بأنه حضر ندوة مرتضى منصور بناء على دعوته، ولو دعاه رؤوف جاسر سيلبي كذلك.

لكن رؤوف جاسر رد "لن أفكر في دعوته من الأساس.. هل يرغب في تصحيح خطأ جسيم ارتكبه بحضور ندوة مرتضى منصور".

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فيديو اليوم السابع