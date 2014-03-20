ريكاردو يستبعد عبد ربه من لقاء العودة الإفريقي

استبعد هيرون ريكاردو المدير الفني للإسماعيلي حسني عبد ربه لاعب الفريق من المشاركة فى لقاء بتروأتليتكو يوم الاحد المقبل.

ويواجه الإسماعيلي فريق بتروأتلتكو يوم الاحد فى ذهاب دور الـ16 التمهيدي للبطولي الكونفدرالية.

وكان عبد ربه قد أجرى أشعه اليوم أثبتت حاجته لفترة تأهيل لا تقل عن اسبوع قبل المشاركة فى تدريبات الفريق.

ومن المنتظر ان يتم الدفع باللاعب فى لقاء العودة يوم 30 مارس الجاري.

واستبعد الجهاز الفني للإسماعيلي زيكا وسامح عبد الفضيل من المشاركة في اللقاء لحاجتهما لمزيد من التدريبات التاهيلية للشفاء التام من الإصابة.

ومازال المدير الفني للفريق يجري اختبارات طبية وبدنية للاعب الدراويش عمرو السوليه للتأكد من إمكانية الدفع به.