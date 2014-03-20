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المعلم: لن أرد على الانتقادات .. هدفنا خدمة الأهلي ' العالمي '

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المعلم: لن أرد على الانتقادات .. هدفنا خدمة الأهلي ' العالمي ' المعلم: لن أرد على الانتقادات .. هدفنا خدمة الأهلي ' العالمي '

أكد إبراهيم المعلم المرشح لرئاسة الأهلي أنه لن يرد على أي انتقادات أو تجاوزات تنال من شخصه أو أفراد قائمته خلال الدعاية الانتخابية.

وقال المعلم في ندوة انتخابية بمقر الأهلي بمدينة نصر "لن ارد على اي انتقادات شخصية أو تجاوزات توجه ضدي أو ضد قائمتي".

وتابع "نحن نهدف فقط لخدمة النادي الأهلي، ولدينا خطة كاملة للاستفادة القصوى من إمكاناته وتطويرها".

وأكمل "سنعمل على أكثر من جبهة لتطوير الإنشاءات وبناء استاد ومدينة رياضية متكاملة في أكتوبر، بالإضافة إلى مواصلة نجاح فريق الكرة".

واختتم "الأهلي لم يعد أكبر نادي في إفريقيا فقط، الأهلي أصبح ناديا عالميا وعلينا أن نكون على مستوى هذه القيمة الكبيرة".

ويتنافس المعلم مع محمود طاهر على مقعد رئاسة الأهلي خلفا لحسن حمدي.

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