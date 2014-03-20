“معهد الزهور الإبتدائى” بالداخلة بالوادى الجديد ينظم معسكراً طلابياً‎

نظم معهد الزهور الإبتدائى بالداخلة بالوادى الجديد معسكراً طلابياً، اليوم، شاركت فيه المجموعات المدرسية المتعددة بأنشطتها الثقافية والرياضية والترفيهية.

وقال هشام النحاس، مدير معهد الزهور الإبتدائى بموط بالداخلة بالوادى الجديد، إن المعسكر تضمن مجموعة من الأنشطة الثقافية والرياضية بمشاركة أعضاء هيئة التدريس بالمعهد وطلاب المعهد.

كما تم خلال المعسكر تكريم الطلاب المتفوقين وهم : أسامة مجدى سعيد الصف السادس الإبتدائى ، عبد الرحمن نصر أحمد الصف الخامس الإبتدائى ، محمد محسن صالح الصف الرابع الإبتدائى، منة الله سيد محمد الصف الثالث الإبتدائى ، أحمد نصر أحمد الصف الثانى الإبتدائى ، سندس نصر أحمد , أحمد محمد سعد الصف الأول الإبتدائى، وحضر التكريم صبري مبارز، مدير رعاية الطلاب بالمنطقة.