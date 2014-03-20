الدعوة السلفية تدرب 250 طالبا لمواجهة الفكر التكفيري

قال الشيخ محمود عبد الحميد، رئيس مجلس إدارة الدعوة السلفية بمحافظة الإسكندرية إن الدعوة تقوم -حاليا- بتأهيل 205 طالبا في الدعوة إلى الله ومواجهة الفكر التكفيري الذي انتشر في ربوع البلاد.

وأشار عبد الحميد في تصريحات صحفية إلى أن الدعوة السلفية تقوم بذلك من خلال تطبيق نموذج المدارس الشرعية بالإسكندرية لتدريس مختلف العلوم الشرعية وقضايا المنهج السلفي بالفهم الإسلامي الصحيح.

وأوضح عبد الحميد أن التجربة الأولى لهذه المدارس جاءت بتأسيس “مدرسة الشريعة” بمنطقة فيكتوريا والتي تدرس لمدة عامين علوم العقيدة والفقه وأصول الفقه ومصطلح الحديث وتفسير القرآن، وكذلك القضايا الفكرية للمنهج السلفي، مشيرًا إلى أن هذا هو العام الثاني لعمل المدرسة.