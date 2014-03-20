مهلّبية الفريز

المقادير:

-كوبان من الحليب

-4 ملاعق كبيرة من النشاء

-3 ملاعق كبيرة من السكر

-ملعقة كبيرة من ماء الورد

-نصف كوب من الفراولة المهروسة

-قطرتان من لون الطعام الأحمر

طريقة التحضير:

1- تحضّر أقداح تقديم شفّافة.

2- يسكب في كوب صغير، نصف كوب من الحليب، ثم يضاف النشاء، وباستعمال الملعقة يقلّب هذا الخليط، إلى أن يذوب النشاء، ثم يدع جانباً.

3- تضاف الكميّة المتبقية من الحليب والسكر في قدر صغيرة من "الستاينلس ستيل"، تسخّن على نار متوسطة، مع التقليب بواسطة ملعقة خشب، وذلك حتى يصبح الحليب ساخناً جداً.

4- ثم، يضاف خليط النشاء والحليب الخاص بالكوب، مع الاستمرار في التقليب بهدوء، إلى أن تصبح المهلبية متماسكة.

5- توزّع نصف كميّة المهلبية تقريباً في الأقداح، وتحفظ هذه الأخيرة في البرّاد لبضع دقائق، لتتماسك.

6- يضاف كلّ من الفراولة المهروسة وماء الورد ولون الطعام إلى النصف الثاني من المهلبية، ثم توزّع على الكؤوس، وتحفظ في البراد لساعات عدة، حتى تتماسك وتبرد تماماً.

فكرة من منال:

- لهرس الفراولة بسهولة، اضيفي ملعقة صغيرة من السكر الناعم إليها، وقلّبيها بقوة بواسطة الشوكة.

- يمكن استعمال الفروالة المجمدة، في هذه الوصفة.

(مدة الطهي 10 دقائق).

(عدد الأشخاص 4).

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