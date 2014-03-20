حلوى ماما حبيبتي

المقادير لخليط "الكيك":

-كوبان وربع الكوب من الدقيق

-ملعقة كبيرة من "البايكينغ باودر"

-ربع ملعقة صغيرة من الملح

-6 بيضات

-كوب من السكر

-ملعقة صغيرة من الفانيليا السائلة

-كوب من زيت الذرة

-ربع كوب من الحليب

لكريما الزبدة:

-نصف كوب من الزبدة اللبنة

-نصف كوب من السمن النباتي الأبيض

-ملعقة صغيرة من الفانيليا السائلة

-4 أكواب من بودرة السكر الناعم

-ملعقتان كبيرتان من الحليب

-ألوان الطعام

طريقة التحضير:

1 -يثبت رفّ الفرن الشبك الأوسط، ثم يسخّن الفرن على حرارة 180 درجة مئوية.ويحضّر قالبان مستديران بمقاس 9 بوصة، مع مسحهما بالزبدة ونتثر الدقيق عليهما.

2 -لإعداد خليط "الكيك":ينخل على قطعة من الورق، الدقيق و"البايكينغ باودر" والملح.ثم، يثبت مضرب الشبك في وعاء الخلاط الكهربائي، ويضاف البيض والفانيليا والسكر، مع الخفق لـ8 دقائق ليصبح هذا الخليط متماسكاً.ثم، يبعد المضرب، ويوضع الدقيق و"البايكينغ باودر" والملح والزيت والحليب مع خليط البيض، ويقلّب بخفّة بواسطة ملعقة عريضة.ويوزّع في القالبين.

3- يخبز القالبان حتى نضوجهما وميلان لونهما إلى الذهبي، ثم يخرجان من الفرن ويدعان ليبردا تماماً.

4- توزّع الكريما بين طبقتي "الكيك"، ثم على سطحه، وتشكّل منها ورود حسب الرغبة، ويدوّن الإهداء بواسطتها.

5- لإعداد كريما الزبدة:يضاف إلى وعاء الخلاط الزبدة والسمن والفانيليا والسكر.يثبت مضرب التقليب، ويشغّل لـ5 دقائق، لتصبح الكريما متجانسة وناعمة، ثم يسكب الحليب تدريجياً، بغية الحصول على الكثافة المطلوبة، مع الألوان المرغوبة.

فكرة من منال:

- للحصول علي طعم مميّز لهذا "الكيك"، تضاف ملعقة كبيرة من الهيل الناعم لخليطه.

- يجب أن يكون البيض في درجة الحرارة العادية قبل الخفق، ما يساعد على مضاعفة حجمه واندماجه مع السكر بنجاح.

- كوني حريصةً عند إضافة الدقيق إلى خليط البيض والسكر، وقلّبي بهدوء، تلافياً لئلا تفقدي كميّة كبيرة من الفقّاعات التي تكونت في البيض، في خلال مرحلة الخفق.

- يفّضل أن تنخلي السكرالناعم، قبل استعماله.

(مدة الطهي 20 دقيقة).

(عدد الأشخاص 10).

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