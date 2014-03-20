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رعاية الشباب بجامعة جنوب الوادي : انطلاق ندوات البرلمان الجامعي الشهر القادم

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رعاية الشباب بجامعة جنوب الوادي : انطلاق ندوات البرلمان الجامعي الشهر القادم رعاية الشباب بجامعة جنوب الوادي : انطلاق ندوات البرلمان الجامعي الشهر القادم

أكد مطاوع فكرى ، مدير عام رعاية الشباب المركزية ، بجامعة جنوب الوادي ، أن الأسبوع القادم سيشهد العديد من الأنشطة الطلابية المتميزة بناء على تعليمات الدكتور عباس منصور ، رئيس الجامعة ، والدكتور حفنى إسماعيل نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب ، يأتى فى مقدمتها معسكر الخدمة العامة لتجميل مدخل المستشفي الجديد الذى قام رئيس الجامعة بإنشائة لخدمة أبناء الاقليم و، يكون مدخلا مستقلا ، خاص بالمستشفي.

وأضاف فكرى ، أنة سيشارك كافة الطلاب بالجامعة بالمعسكر الأسبوع القادم ، الذى سيكون داخل وخارج الجامعة ، كما ستقام ندوة حوارية لطلاب الجامعة أول الشهر القادم ، عن التنمية والجذور بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة .

كما أضاف ، أن رعاية الشباب إنتهت تماما من وضع اللمسات الأخيرة لدورى الأنشطة المتنوعة لكيات الجامعة ، والذى يشارك فيه كافة الطلاب فى كرة القدم ، واليد والسلة ، والطائرة ، والمواهب ، ودورى المعلومات ، حيث يعد مهرجان كبير تنفذه رعاية الشباب كل عام بالإضافة الى مهرجان الأسر الطلابية .

وأشار مدير رعاية الشباب ، أن الإدارة قامت بتنفيذ العديد من الأنشطة خلال الفصل الدراسي الأول ، كانت نهايتها المهرجان السادس لكرة السرعة الذى إقيم بالغردقة ، وإجتماعات لبعض الطلاب المتميزين بالقاهرة فى مناقشة لائحة الإتحادات الطلابية ،كما قدم الشكر لرئيس الجامعة على إهتمامة ورعايته لكافة الأنشطة الطلابية،  الى جانب الموافقة على أنشطة اخرى ، يتقدم به الطلاب وللدكتور حفنى إسماعيل نائب رئيس الجامعة ، لحرصه الشديد على متابعته المستمرة ، وحضور كافة الأنشطة التى تميزت بها جامعة جنوب الوادى هذا العام  .

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