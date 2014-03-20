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توريس يشعل تقارير مبادلته بكوستا بتصريحاته عن سيميوني

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توريس يشعل تقارير مبادلته بكوستا بتصريحاته عن سيميوني توريس يشعل تقارير مبادلته بكوستا بتصريحاته عن سيميوني

أشعل فرناندو توريس نجم تشيلسي التقارير التي تزعم أن هناك صفقة تبادلية على وشك الحدوث بينه ودييجو كوستا لاعب أتليتكو مدريد.

تشيلسي يستهدف كوستا كأحد المهاجمين المطلوبين لتطوير أداء الفريق الأزرق في الموسم المقبل، وفي الوقت نفسه لا يمانع رحيل فرناندو توريس.

توريس من أيقونات نادي أتليتكو مدريد، ولهذا يرحب بالعودة إلى بيته القديم.

وقال توريس عن احتمالية العودة لأتليتكو مدريد: "لا أحد يعرف ما سيحدث مستقبلا".

ثم استدرك "أتمنى العمل مع دييجو سيميوني (مدرب أتليتكو مدريد)".

وتابع "هناك مدربين تحترمهم وترغب في رؤيتهم يعملون عن قرب للتعلم، كنت أحترم رافايل بينيتث وعملت معه والأمر نفسه ينطبق على لويس أراجونيس وجوزيه مورينيو".

وأضاف "سيميوني ينطبق عليه الحال نفسه.. تعلمت منه الكثير حين كان زميل ملعب لي في أتليتكو مدريد، منه فهمت كيف يمكنك أن تكون قائدا".

وأردف "لهذا أراه مثل بيب جوارديولا وباقي المدربين الذين أتمنى العمل معهم".

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