إنيستا يرد على جوارديولا: لاعبو برشلونة لا ينقصهم التحفيز

برشلونة، (إفي): أبدى أندريس إنيستا نجم فريق برشلونة اختلافه مع تصريحات مدربه الأسبق بيب جوارديولا، التي اعترف خلالها بأنه ترك تدريب البرسا لعجزه عن تحفيز اللاعبين.

وأوضح إنيستا خلال مؤتمر صحفي اليوم "تصريحات جوارديولا لم تفاجئني، هذا رأي شخصي، قال أنه لم يقدر على تحفيز اللاعبين، هذا أمر يتعلق برؤيته الشخصية للمجموعة، لكن من الواضح أن اللاعبين لا ينقصهم التحفيز لمواصلة الانتصارات".

وبرهن اللاعب الملقب بـ"الرسام" على صحة كلامه وخطأ جوارديولا، مبينا "بعد رحيل بيب قدمنا موسما كبيرا، فزنا بالليجا ووصلنا لنصف نهائي دوري أبطال أوروبا مرتين".

وفي سياق آخر تحدث أيقونة منتخب إسبانيا عن خصمه الكرواتي لوكا مودريتش نجم الفريق الغريم ريال مدريد "هو لاعب ممتع للغاية، مستواه مرتفع ليس فقط هذا الموسم، أثبت نجاحه في كرواتيا وإنجلترا، من الطبيعي أن يتواجد لاعب مهم مثله في ريال مدريد، هو لاعب مكتمل، لا بد من الاستعداد لمواجهته في الكلاسيكو يوم الأحد".

وعن عدم تسجيله لأي هدف على ملعب سانتياجو برنابيو، الذي سيحتضن كلاسيكو الجولة 29 من الليجا، قال إنييستا "الأهم هو نتيجة الأداء الجماعي، سيكون من الرائع التسجيل هناك إذا أتيحت لي الفرصة، لكن الت ركيز منصب في الأساس على الفوز".