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شاكيري يدعو إنتر ويونايتد وليفربول لضمه

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شاكيري يدعو إنتر ويونايتد وليفربول لضمه شاكيري يدعو إنتر ويونايتد وليفربول لضمه

إذا جاءت عروض من إنتر ميلان أو مانشستر يونايتد أو ليفربول لخيردان شاكيري لاعب بايرن ميونيخ، فإن اللاعب يرحب بالرحيل عن ناديه البافاري.

جاءت هذه الكلمات على لسان إردين شاكيري شقيق اللاعب وممثله الرسمي.

وقال إردين لصحيفة بليك السويسرية: "خيردان في الـ22 من عمره، في هذا الوقت يجب أن يلعب أساسيا وبانتظام".

وتابع "لكن الموقف حاليا ليس كذلك.. لهذا إن جاءت عروض من إنتر أو يونايتد، وليفربول فبالتأكيد سنستمع لها".

ليفربول حاول في يناير الماضي ضم محمد صلاح لاعب بازل السويسري، لكن الأخير فضل الانتقال إلى تشيلسي.

ويبحث ليفربول عن صفقة بديلة لمحمد صلاح، لهذا يستهدف شاكيري النجم الذي يجلس بديلا في بايرن بسبب تكدس النجوم في مركزه مثل فرانك ريبري وأريين روبن وماريو جوتسه وغيرهم.

أما يونايتد فيبحث عن دعم بعد موسم شاق يمر به مع المدرب الاسكتلندي ديفيد مويس، وإنتر ينطبق عليه الحال نفسه ويدعمه مالك جديد للنادي يرغب في الإنفاق كثيرا على تقوية الفريق.

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