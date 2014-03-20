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أردوغان يهدد بغلق تويتر تماما فى تركيا بعد بث تسجيلات فساد لحكومته

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أردوغان يهدد بغلق تويتر تماما فى تركيا بعد بث تسجيلات فساد لحكومته أردوغان يهدد بغلق تويتر تماما فى تركيا بعد بث تسجيلات فساد لحكومته

أردوغان

هدد رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان اليوم الخميس 20 مارس بالقضاء على تويتر، بعد أن بث مجهولون عددا من التسجيلات الصوتية على الموقع تكشف عن فساد أشخاص محيطين برئيس الوزراء التركي.

وأكد أردوغان في تجمع خطابي في مقاطعة بورصة الغربية أنه “سيقضي على تويتر ولا يهمه ما يقول المجتمع الدولي” وأضاف “سيرون قوة الجمهورية التركية” . وكان أردوغان قد حذّر في وقت سابق من هذا الشهر من أن حكومته ستحظر شبكتي التواصل الاجتماعي ” فيسبوك” و “يوتيوب” بعد الانتخابات المحلية التي ستجري في 30 مارس.

ويتعرض أردوغان لضغوط متزايدة بعد ظهور تسجيلات صوتية قيل إنها تظهر تدخلاته في صفقات أعمال وقضايا قضائية وتغطية إعلامية.

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