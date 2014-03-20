سباق أغاني المطربات الأمهات للبنات .. نانسى عجرم تتحدى صباح وفيروز

كتب : مصطفى حمزة

“أمورتي الحلوة بقت طعمة” و”حبيبة أمها .. يا اخواتى بحبها” أغنيات امتد تأثيرها من كونها مهداه من الصبوحة إلى ابنتها هويدا .

وأصبحت فيما بعد أغلب الأمهات تدندن بها حبًا وتدليًلا، بل ولتأكيد المكانة الخاصة التى تسحقها البنات تحديدًا.. ومن وقت الى أخر أصبحت الرغبة فى تكرر التجربة هدفًا لمعظم المطربات.

ولم تغب تلك الأمنية حتى عن جارة القمر فيروز .. حيث قدمت لابنتها أغنية محدودة الانتشار هى ” ريما الحندقة” ..وفى يوم زفاف ابنتها “هلا”فاجئت ماجدة الرومى المدعوين بإهدائهم اسطوانه تضم 3 اغنيات اعدتها خصيصا للعروس..وهى “يوم عرسك” وتقول كلماتها “يوم عرسك /قالت لى السما اغنى/واظل اغنى /لتصير النيى جنة”، وكذلك اغنية “نشيد زفاف” .. وكتبت كلماتها ابنتها الكبرى “نهى” وغنت “ماجده “”طلى بالأبيض طلى/يا زهرة نيسان”، بالإضافة الى أغنيه اخرى من الحان والدها حليم الرومى وهى”قلبى بيدعيلك يا بنتى”..ومن كلمات والحان مروان خورى غنت اصاله لابنتها “شام”"يا اغلى من ضى

> العين” .

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وصفت نوال الزغبى لابنتها”تيا”مشاعرها عندما انجبتها وغنت ” تيا ..نورتى ها لبيت/مابعرف ما درى شوحسيت/لما سميتك وضميت/مثل اللى حالو لحاله ضم/مبعرف شو اللى غيرنى/كبرتى عمرى وصغرتى/يا تياغ بعيونك انتى/شفت الدنيا يا عيونى” .

ومؤخرا توالت الاغانى التى تعبر من خلالها نانسى عجرم عن سعادتها بامومتها..وانجابها لبنات، وقدمت لمولودتها الاولى “ملا” اغنية ” روح الماما/انت حياتها وانت غرامها/عيونك بدى غنيلها يارب تكبر ميلا” ..وبعدها قدمت البومًا كاملاً للأطفال هو”شخبط شخابيط” ..وقبل مولد طفلتها الثانية”ايلا” .

غنت بذكاء ووعى للاولى “حضرى لعبك/وجهزى تختك /ولو سالوا مين جاى لعندك/قولى ايلا اختك” و”خبرى البابا صار عنده بنوتين/واسالى الماما غنوة ايلا اختى وين” ..وبعدها قدمت ثانى البوماتها للاطفال وتتارت نانسى بنفسها اغنية”يابنات يا بنات اللى مخلفشى بات ميعرفشى طعم الحاجات” .. لتكون الاغنية الرئيسية .

ولم يغب المطربون الآباء عن سباق الأغانى العائلية .. وغنوا أيضا للبنات .. حيث غنى عمرو دياب لابنته الاولى “نور” اغنيته “نور العين”، وأهدى للثانية”كنزى”اغنية ”يا كنزى وكل ماليا” ..وحبا فى بناته وضع الشاعر الكبير عبد الرحمن الابنودى اسمائهن فى تيتر مسلسل جمهورية زفتى..وكانت الاغنيه بعنوان”يا حبيبتى” وغنى محمد منير قى مقطع منها قائلا(ابتسامتك “نور”و”ايه”).

وبعد الرحيل الحزين لابنته دينا قدم هانى شاكر فى الذكرى الاولى لرحيلها اغنيه بعنوان “كل كلمة، وتقول كلماتها لإمتى الفراق بياخد منا ناس. وأنا قدري كان فراق أغلى الغاليين/ ونعمة النسيان بتنسى حب ياما، وأنا لو نسيته افتكر من بعده مين. كل كلمة قالها عايشة، عايشة فيا ومنستهاش أى لحظة بعد منه بعد منه إزاى تتعاش” .