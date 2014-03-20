“ست الحبايب” فى عيدها .. أجمل غنوة

لأنها العطاء بلا حدود .. الحضن الدافى ،بلسم الجراح،ورحيق الحياة.. ما ان يقترب يوم عيدها حتى تتسابق القلوب للغناء لها بأحن كلمة فى الوجود..”ماما “.

وقبل يوم واحد من عيدها الذى يعيد للحياة بهجتها،تصدر كل من أنغام ومحمد فؤاد المشهد بطرح أول الأغانى المهداة لست الحبايب،فغنت أنغام “رسالة إلى أمى”، وهى من كلمات الشاعر الغنائى أمير طعيمة، ومن ألحان هشام جمال، ومن توزيع مادى، وهى ثانى أغنية تهديها أنغام للآم ،حيث سبق وغنت”الجنة تحت أفدامك يا أمى”،وهى من كلمات حسين على موسى ،والحان محمد على سليمان،وأصدر محمد فؤاد أغنيته “يامه”،وهى من كلمات الشاعر الغنائي هاني عبد الكريم ومن ألحان وليد سعد ومن توزيع الموزع الموسيقي أحمد إبراهيم، وتم تسجيلها تحت إشراف مهندس الصوت هاني محروس، وهي من إنتاج يحيى البستاني.ولم يمنع الإعتزال فضل شاكر من التنوية عن إستعدادة لتقديم أغنية للآم تقول كلماتها” “اللي بيجري في عروقي .. هوّ حبك ولا دمي ؟ يا دفا روحي يا أمي ”

وتعدّ أغنية “ست الحبايب” للفنّانة فايزة أحمد، من أجمل ما قدّم للأم، بل أصبحت بمثابة الأنشودة الأهم لهذه المناسبة،وهى من كلمات حسين السيّد وألحان الموسيقار محمد عبد الوهاب، وصدرت عام 1958.

كما تحظى أغنية”ماما يا حلوة” للفنّانة شادية، بمكانة خاصة جدا،وذلك على الرّغم من أنّها كانت موجّهة للأولاد، وهي من كلمات كمال منصور وألحان منير مراد.

أمّا السيّدة فيروز الحاضرة بصوتها ورصيدها في كلّ المناسبات، فقدمت أغنيتين للأم وهما “أمي الحبيبة” من كلمات وألحان زكي ناصيف، و”أمي يا ملاكي” من كلمات سعيد عقل وألحان الأخوين الرّحباني، وتغنت ماجدة الرّومي بأغنية “الأم” من كلمات مارون كرم وألحان إحسان المنذر،وشارك مارسيل خليفة بعودة الرنان الغناء للام برائعة الشاعر الكبير محمود درويش “أحنّ إلى خبز أمي”.

وتضم مجوسوعة أغانى الأم كذلك أغانى”يا حبيبتي يا غالية” للفنّانة سعاد محمد من كلمات عبدالعزيز سلام وألحان أحمد عبدالقادر، و “أمي” للفنّانة نجاح سلام التي كتب كلماتها مصطفى عبدالرحمن ولحّنها سيد مكاوي. و “ست الكّل” للفنّانة الرّاحلة وردة الجزائريّة التي صدرت عام 1979 من كلمات محمد عبد الوهاب وألحان بليغ حمدي،”عيدالأم”لنجاة الصغيرة،وهى من كلمات فتحى قورة،وألحان كمال الطويل،و “يا مو عيد الأمّ” للفنّان دريد لحّام، والتي قدّمها في أحد أفلامه.

وتغنى محمد منير “يا أمة “،و«أمي الحبيبة.. أمي الحنون» ،وهى نفس الأغنية التى أعاد عمرو دياب تقديمها فيما بعد، وقدم عماد عبد الحليم «مهما خذتني المدن» ،وعاصي الحلاني «يمّا»،وغنى صابر الرباعي «يا ريت يا أمي»، ولطفي بوشناق “نحبك ياأمى” .

وللأم شدت الراحلة ذكرى “إلى حضن أمى يحن فؤادى”،وقدم على الحجار”دعوتي في الفجر”وهى من كلمات جمال بخيت ومن تلحين محمد قابيل،وغنى هانى شاكر”تدوم حياتك يا أمى” من كلمات سمير الجمل ،وألحان حلمى بكر،وقدم تامر حسنى “محتاجللك يا أمى “،وغنى مع مجموعة من المطربين والمطربات من كلمات الشاعر ايمن بهجت قمر”أمى ثم أمى”. وتغنى محمد حماقى “أكتر واحدة حبتنى “،وقدم كل من راشد الماجد وسامى يوسف أغنية بعنوان “الأم”.وغنى أحمد مكى”شكرا ياما”،وقدمت سعاد حسنى” يا ماما ..يا اما ..ياماتى ..سلاماتى ..قبلاتى..إحتراماتى”،