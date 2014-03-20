أخبار عاجلة

تغطية خاصة - مستشار العلاقات الخارجية للرئيس ترامب: أهم من عودة المساعدات هو التنسيق الإستراتيجي -
الأزهر يدين تفجير "سان بطرسبرج".. ويطالب بـ"استراتيجية عالمية لمواجهة الإرهاب" -
مصدر أمني يكشف سبب اختطاف "شيخ الفواخرية" في سيناء -
"النواب الليبي" يقرر العودة إلى الحوار السياسي ويضع 7 مبادئ -
الحصيلة النهائية لـ"تفجير بطرسبورج": سقوط 10 قتلى و37 مصابا -
محافظ الإسكندرية: بدء تطوير قلعة قايتباي ومقابر كوم الشقافة -
صور| صانع أختام يدوية: «هربت من البطالة.. والزباين كتير» -
فيديو| السيسي لـ«ترامب»: معجب بشدة بشخصيتك «المتفردة» -
فيديو| ترامب: السيسي «حليفي وصديقي» -
«اقتصادية البرلمان» تصوت على مواد قانون الاستثمار المؤجلة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أونا

باسم يسخر من “عبد الرحيم على” فى البرنامج غدا ..ويستضيف “محمد خان”

Google+ Print
باسم يسخر من “عبد الرحيم على” فى البرنامج غدا ..ويستضيف “محمد خان” باسم يسخر من “عبد الرحيم على” فى البرنامج غدا ..ويستضيف “محمد خان”


> يستكمل الإعلامى الساخر باسم يوسف حلقات برنامجه “البرنامج” مساء غدا الجمعة ، والتى يتناول فيها الحقيقة وراء مقاله السياسى عن أزمة القرم وأوكرانيا ،الذى تم نشره بجريدة الشروق، دون الإشارة إلى المصدر الذى اقتبس وترجم عنه المقال.

من جانب آخر يتناول “باسم” تسريبات الكاتب الصحفى عبد الرحيم على ، عن بعض النشطاء أمثال أسماء محفوظ وغيرها ، والتى بثها عبر برنامجه “الصندوق الأسود” على فضائية القاهرة والناس .

ويتلقى باسم يوسف بالمخرج “محمد خان” والذى نال الجنسية المصرية مؤخرا ، للحديث عن فيلمه فتاة المصنع ، بطولة الفنانة الشابة ياسمين رئيس .

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا