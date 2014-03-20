باسم يسخر من “عبد الرحيم على” فى البرنامج غدا ..ويستضيف “محمد خان”



> يستكمل الإعلامى الساخر باسم يوسف حلقات برنامجه “البرنامج” مساء غدا الجمعة ، والتى يتناول فيها الحقيقة وراء مقاله السياسى عن أزمة القرم وأوكرانيا ،الذى تم نشره بجريدة الشروق، دون الإشارة إلى المصدر الذى اقتبس وترجم عنه المقال.

من جانب آخر يتناول “باسم” تسريبات الكاتب الصحفى عبد الرحيم على ، عن بعض النشطاء أمثال أسماء محفوظ وغيرها ، والتى بثها عبر برنامجه “الصندوق الأسود” على فضائية القاهرة والناس .

ويتلقى باسم يوسف بالمخرج “محمد خان” والذى نال الجنسية المصرية مؤخرا ، للحديث عن فيلمه فتاة المصنع ، بطولة الفنانة الشابة ياسمين رئيس .