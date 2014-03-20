خالد الغندور “برة الصندوق” علي “أون تي في”

انضم الإعلامى، الكابتن خالد الغندور، لفريق قناة ONtv live ، لتقديم برنامج “بره الصندوق” ، البرنامج يتابع أهم الأنشطة الرياضية، كما يتناول قضايا الرأى العامل ذات الطابع الرياضى.

> ويتطرق الغندور فى برنامجة إلى متابعة أشهر الدوريات العالمية؛ للتعليق على مجريات الأحداث الكروية فى العالم.

> الغندور يستضيف خلال برنامجة نجوم المستطيل الأخضر من كافة الأندية ويتابع إنتخابات مجالس إدارات الأندية المصرية، ويرصد الأجواء الساخنة والصراعات الداخلية لتلك المجالس.

وكان الإعلامي خالد الغندور لاعب نادي الزمالك ومنتخب مصر سابقا، قد انفصل عن قناة دريم منذ أيام بعد 7 سنوات من العمل.