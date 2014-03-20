أخبار عاجلة

تغطية خاصة - مستشار العلاقات الخارجية للرئيس ترامب: أهم من عودة المساعدات هو التنسيق الإستراتيجي -
الأزهر يدين تفجير "سان بطرسبرج".. ويطالب بـ"استراتيجية عالمية لمواجهة الإرهاب" -
مصدر أمني يكشف سبب اختطاف "شيخ الفواخرية" في سيناء -
"النواب الليبي" يقرر العودة إلى الحوار السياسي ويضع 7 مبادئ -
الحصيلة النهائية لـ"تفجير بطرسبورج": سقوط 10 قتلى و37 مصابا -
محافظ الإسكندرية: بدء تطوير قلعة قايتباي ومقابر كوم الشقافة -
صور| صانع أختام يدوية: «هربت من البطالة.. والزباين كتير» -
فيديو| السيسي لـ«ترامب»: معجب بشدة بشخصيتك «المتفردة» -
فيديو| ترامب: السيسي «حليفي وصديقي» -
«اقتصادية البرلمان» تصوت على مواد قانون الاستثمار المؤجلة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أونا

معسكر عمل لطلاب جامعة جنوب الوادي لتجميل مدخل المستشفي الجديد

Google+ Print
معسكر عمل لطلاب جامعة جنوب الوادي لتجميل مدخل المستشفي الجديد معسكر عمل لطلاب جامعة جنوب الوادي لتجميل مدخل المستشفي الجديد

أكد  مطاوع فكرى مدير عام رعايية الشباب المركزية بجامعة جنوب الوادي، أن الاسبوع المقبل سيشهد العديد من الأنشطة الطلابية المتميزة بناء على تعليمات الدكتور عباس منصور رئيس الجامعة والدكتور حفنى اسماعيل نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب .

و يأتى فى مقدمة تلك الأنشطة معسكر الخدمة العامة لتجميل مدخل المستشفي الجديد الذى قام رئيس الجامعة بإنشائه لخدمة أبناء الأقليم ليكون مدخلا مستقلا .

وسيشارك كافة الطلاب بالجامعة بالمعسكر الاسبوع المقبل الذى سيكون داخل وخارج الجامعة ، كما ستقام ندوة حوارية لطلاب الجامعة اول الشهر القادم عن التنمية والجذور بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة يقوم الدكتور محمد يونس وكيل كلية الحقوق بالقاء محاضرات وفتح حوار مع الطلاب .

وأضاف ان رعاية الشباب انتهت تماما من وضع اللمسات الاخيرة لدورى الانشطة المتنوعة لكيات الجامعة الذى يشارك فيه كافة الطلاب فى كرة القدم واليد والسلة والطائرة والمواهب ودورى المعلومات وهو مهرجان كبير تنفذه رعاية الشباب كل عام بالاضافة الى مهرجان الاسر الطلابية  .

وأشار مدير رعاية الشباب ان الادارة قامت بتنفيذ العديد من الانشطة خلال الفصل الدراسي الأول او بدء الفصل الدراسي الثانى كان اخرها المهرجان السادس لكرة السرعة الذى اقيم بالغردقة واجتماعات لبعض الطلاب المتميزين بالقاهرة فى مناقشة لائحة الاتحادات الطلابية.

وقدم الشكر لرئيس الجامعة على اهتمامه ورعايته لكافة الانشطة الطلابية والموافقة على أى نشاط يتقدم به الطلاب وللدكتور حفنى اسماعيل نائب رئيس الجامعة على حرصه الشديد على متابعته المستمرة وحضور كافة الأنشطة التى تميزت بها جامعة جنوب الوادى هذا العام وكل عام .

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا