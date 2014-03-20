معسكر عمل لطلاب جامعة جنوب الوادي لتجميل مدخل المستشفي الجديد

أكد مطاوع فكرى مدير عام رعايية الشباب المركزية بجامعة جنوب الوادي، أن الاسبوع المقبل سيشهد العديد من الأنشطة الطلابية المتميزة بناء على تعليمات الدكتور عباس منصور رئيس الجامعة والدكتور حفنى اسماعيل نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب .

و يأتى فى مقدمة تلك الأنشطة معسكر الخدمة العامة لتجميل مدخل المستشفي الجديد الذى قام رئيس الجامعة بإنشائه لخدمة أبناء الأقليم ليكون مدخلا مستقلا .

وسيشارك كافة الطلاب بالجامعة بالمعسكر الاسبوع المقبل الذى سيكون داخل وخارج الجامعة ، كما ستقام ندوة حوارية لطلاب الجامعة اول الشهر القادم عن التنمية والجذور بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة يقوم الدكتور محمد يونس وكيل كلية الحقوق بالقاء محاضرات وفتح حوار مع الطلاب .

وأضاف ان رعاية الشباب انتهت تماما من وضع اللمسات الاخيرة لدورى الانشطة المتنوعة لكيات الجامعة الذى يشارك فيه كافة الطلاب فى كرة القدم واليد والسلة والطائرة والمواهب ودورى المعلومات وهو مهرجان كبير تنفذه رعاية الشباب كل عام بالاضافة الى مهرجان الاسر الطلابية .

وأشار مدير رعاية الشباب ان الادارة قامت بتنفيذ العديد من الانشطة خلال الفصل الدراسي الأول او بدء الفصل الدراسي الثانى كان اخرها المهرجان السادس لكرة السرعة الذى اقيم بالغردقة واجتماعات لبعض الطلاب المتميزين بالقاهرة فى مناقشة لائحة الاتحادات الطلابية.

وقدم الشكر لرئيس الجامعة على اهتمامه ورعايته لكافة الانشطة الطلابية والموافقة على أى نشاط يتقدم به الطلاب وللدكتور حفنى اسماعيل نائب رئيس الجامعة على حرصه الشديد على متابعته المستمرة وحضور كافة الأنشطة التى تميزت بها جامعة جنوب الوادى هذا العام وكل عام .